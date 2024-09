Na jakim etapie jest transfer Szczęsnego? Laporta zabrał głos

Wszystko wskazuje na to, że Wojciech Szczęsny lada chwila zostanie przedstawiony jako nowy zawodnik FC Barcelony. Jeśli tak się stanie, to 34-letni bramkarz trafi do drużyny, w której gra jego przyjaciel - Robert Lewandowski. O komentarz do spekulacji wokół Szczęsnego poproszony został Joan Laporta, prezes FC Barcelony. Działacz wypowiedził się na imprezie rocznicowej fanklubów "Penya Barcelonista d'Agramunt i Comarca".

