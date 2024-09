Guardiola nie wytrzymał. "Mamy wojnę!"

W piątej kolejce Premier League wielu kibiców czekało przede wszystkim na jedno spotkanie - Manchester City kontra Arsenal. Nic dziwnego. Od dwóch lat obie ekipy biją się o krajowe mistrzostwo. Do tej pory zawsze lepsza okazywała się drużyna Pepe Guardioli. Ostatni mecz znów udowodnił, że są to obecnie jedne z najlepszych drużyn na świecie.

REKLAMA

Zobacz wideo Szeremeta z kolejnymi nagrodami. "Nie będę musiała się bać, co będzie za ileś lat"

Guardiola nie gryzł się w język na konferencji. "Co mamy z tym zrobić?"

"Cóż to był za mecz! W hicie piątej kolejki Premier League Manchester City grał z Arsenalem i po kapitalnym meczu podzielił się punktami. Było niezwykłe osiągnięcie Erlinga Haalanda, była piękna bramka, były kontrowersje sędziowskie oraz furia Pepa Guardioli. W spotkaniu wystąpił także Jakub Kiwior, który pojawił się na boisku w drugiej części gry" - pisał o ostatnim starciu City z Arsenalem Jakub Trochimowicz ze Sport.pl.

Ostatecznie po końcowym gwizdku na tablicy wyników widniał remis 2:2. W trakcie spotkania nie brakowało emocji. Zarówno tych pozytywnych, jak i negatywnych. Czerwona kartka dla Leandro Trossarda, sprzeczka Erlinga Haalanda z Gabrielem oraz mnóstwo fauli i nieczystych zagrań ze strony gości - takie obrazki oglądaliśmy podczas niedzielnego meczu.

Do spotkania z Arsenalem na ostatniej konferencji prasowej ponownie odniósł się Pep Guardiola. W pewnym momencie hiszpański szkoleniowiec przyznał wprost, że... w Premier League rozpętała się wojna! - Gabriel oddał to idealnie. "To jest wojna, trzeba sprowokować przeciwnika. Wyprowadzić go z równowagi". I co mamy z tym zrobić? - rozpoczął, po czym wypalił. - Chcecie mnie sprowokować? Okej, jestem. Chcecie wojny? To mamy wojnę! - skwitował.

W międzyczasie kapitalnie pod wodzą nowego trenera odnalazł się Liverpool, a na stałego bywalca w TOP 6 wyrosła Aston Villa. Wszystko to sprawia, że obecny sezon Premier League zapowiada się bardzo ciekawie. Po pięciu kolejkach z 13. punktami na koncie liderem jest wspomniane City.