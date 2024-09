Haaland się nie popisał. Wszystko wyszło na jaw. "Bezczelny mały gnojek"

W minioną niedzielę o godzinie 17:30 Manchester City podejmował przed własną publicznością Arsenal. Wynik zakończył się remisem 2:2, a jednym ze strzelców bramek był Erling Haaland. Po meczu zdecydowanie więcej niż o jego trafieniu mówi się o jego skandalicznym zachowaniu.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki o hejcie: Słowa bolą, ale nie tych mizernych lamusów w Internecie

W doliczonym czasie gry po wyrównującej bramce gospodarzy na 2:2 Erling Haaland szybko wyjął piłkę z siatki i celowo, złośliwie uderzył nią w głowę stojącego tyłem do niego Gabriela, stopera Arsenalu. Później staranował z premedytacją Thomasa Partey'a. Po meczu poszarpał się też ze wspomnianym Gabrielem, zwyzywał Gabriela Jesusa (którego nazwał "pieprzonym klaunem") i jeszcze prowokował słownie Mikela Artetę. Telewizja Sky Sports ustaliła, że norweski napastnik poprosił trenera Arsenalu o pokorę. "Więcej pokory. Więcej pokory" - miał powiedzieć.

Angielski miliarder zabrał głos ws. Haalanda. "Po co miałbym robić ci zdjęcie, idioto?"

Słowa Haalanda o pokorze są szeroko komentowane. W rozmowie z brytyjskim talkSport odniósł się do nich były prezes Crystal Palace, a obecnie angielski biznesem, Simon Jordan, który przywołał historię z wakacji w Marbelli.

- Uważam, że Haaland to niezwykły piłkarz - zaczął miliarder. - Spotkałem go przez przypadek w Marbelli, gdzie grał w padla obok mnie. Kiedy go zobaczyłem, to napisałem wiadomość do przyjaciela, który jest wielkim kibicem Manchesteru City o treści "Nigdy nie zgadniesz, kto jest na boisku obok mnie".

- Chwilę później podszedł do mnie bezczelny mały gnojek [Erling Haaland - przyp.red] i powiedział: "Nie chcę, żeby robiono jakiekolwiek zdjęcia". Zapytałem: "Zdjęcia czego?". Odpowiedział: "Mnie". W odpowiedzi zadałem mu pytanie: "Po co miałbym robić ci zdjęcie, idioto? Gram w padla" - ujawnił Simon Jordan.

Od początku sezonu Erling Haaland łącznie wystąpił w siedmiu meczach, w których strzelił 10 goli. Kolejną szansę na zdobycie bramki będzie miał już w sobotę. Tego dnia Manchester City zmierzy się na wyjeździe z Newcastle United w ramach 6. kolejki Premier League.