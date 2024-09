Wystarczyło pięć dni, by Królewski zrozumiał, co zrobił. Okazał skruchę

W poniedziałek 23 września Kazimierz Moskal został zwolniony z funkcji pierwszego trenera. Poza nim z klubu odeszli m.in. kierownik pierwszej drużyny Jarosław Krzoska czy dyrektor akademii "Białej Gwiazdy" Krzysztof Kołaczyk.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki o hejcie: Słowa bolą, ale nie tych mizernych lamusów w Internecie

We wtorek ogłoszono, że Wisłę do końca roku poprowadzi Mariusz Jop oraz jego asystent Michał Siwierski. Obaj panowie już w przeszłości mieli okazję tymczasowo pracować z pierwszym zespołem "Białej Gwiazdy". Ich drugi epizod rozpoczął się od wysokiego zwycięstwa nad Odrą Opole (5:0) w 11. kolejce Betclic 1. ligi.

Właściciel Wisły Kraków przeprosił pracowników za styl, w jakim pożegnał się z pracownikami. Przyznał, że ma spektrum autyzmu

Z wygranej bardzo zadowolony po meczu był właściciel klubu - Jarosław Królewski - który w czwartek skończył 38 lat. - Bardzo dziękuję chłopakom za prezent urodzinowy. Cieszę się, że drużyna pokazała na boisku jakość i dużą ambicję - powiedział Królewski na antenie "TVP Sport".

W dalszej części wywiadu Jarosław Królewski przeprosił pracowników za styl, w jakim ich zwolnił. - Chciałem bardzo serdecznie przeprosić Kazimierza Moskala, Jarosława Krzoskę oraz każdego, kto jest w tym klubie i dał mu dużo serca. Jeśli mój przekaz nie był odpowiedni, wynika to z moich ograniczeń wewnętrznych. Jest sporo takich osób, jak ja, które ze wzgląd na spektrum autyzmu mają problemy w interakcjach społecznych. To nie wynika z tego, że jesteśmy złymi ludźmi czy mamy napięte ego. Nasze możliwości interpersonalne są inne niż osób z większą empatią - wyznał.

- Niezależnie od tego, czy moje decyzje były racjonalne lub niepoprawne, nie czuję do końca radości z tego meczu. Chcąc nie chcąc, doprowadziłem do tego, że ktoś w tym tygodniu cierpiał. Mogłem to zaplanować na lepszym poziomie. Kaziu Moskal był moim idolem z boiska… Przepraszam - dodał.

- To był mój błąd, że próbowałem naginać w to, w co wierzę. Wydaje mi się jednak, że chemia, którą posiadam z Mariuszem Jopem i Michałem Siwierskim, to jest coś więcej. Moim marzeniem jest, żeby ten duet doprowadził Wisłę do Ekstraklasy - podkreślił.

Po ośmiu rozegranych meczach Wisła zajmuje 13. miejsce z dorobkiem dziewięciu punktów.