Romano podał pilne wieści ws. transferu Szczęsnego. Wszystko jasne!

Po kontuzji Marca-Andre ter Stegena FC Barcelona musiała niezwłocznie ściągnąć nowego bramkarza. Niemiec znów zerwał więzadło rzepki, przez co najprawdopodobniej wypadł z gry do końca sezonu. Na rynku "wolnych agentów" nie było zbyt wiele imponujących nazwisk. Z tego powodu Hiszpanie zgłosili się do Wojciecha Szczęsnego, który kilka tygodni temu ogłosił zakończenie kariery.

REKLAMA

Zobacz wideo Szeremeta z kolejnymi nagrodami. "Nie będę musiała się bać, co będzie za ileś lat"

Wiemy, kiedy Szczęsny podpisze kontrakt z Barceloną. Romano podał datę

Tym samym lada moment 84-krotny reprezentant Polski ma wrócić z piłkarskiej emerytury i podjąć się nowego wyzwania. Coś, co jeszcze kilka dni temu wydawało się niemożliwe, właśnie się dzieje! W ostatnim czasie hiszpańskie media trąbią o przenosinach Szczęsnego do Barcelony, jednak do tej pory nie poznaliśmy żadnych konkretów.

To zmieniło się w piątkowy poranek. Za pośrednictwem mediów społecznościowych Fabrizio Romano przekazał, kiedy polski bramkarz złoży podpis na nowej umowie. Wiemy również, na jak długo zwiąże się z ekipą Hansiego Flicka. "Klub i obóz zawodnika są w bezpośrednim kontakcie, aby formalnie przypieczętować umowę od poniedziałku, będzie ona ważna przez jeden rok" - czytamy.

Oznacza to, że według włoskiego dziennikarza Szczęsny oficjalnie będzie zawodnikiem wicemistrzów Hiszpanii od poniedziałku 30 września. Na początku przyszłego tygodnia 34-latek od razu przejdzie testy medyczne. Co więcej, zdaniem wymienionego źródła Szczęsny rozmawiał już z Robertem Lewandowskim nt. swoich przenosin, a finalizacja całej transakcji jest już tylko kwestią czasu.