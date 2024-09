Media: To dlatego Barcelona wybrała Szczęsnego

Z pewnością jeszcze w niedzielne południe żadnemu kibicowi czy ekspertowi nawet nie przeszła przez głowę myśl, że Wojciech Szczęsny może zostać piłkarzem Barcelony. Nic dziwnego, skoro kilka tygodni temu 84-krotny reprezentant Polski oficjalnie ogłosił zakończenie kariery. Jak widać, życie potrafi zaskakiwać.

Hiszpanie tłumaczą, dlaczego Barcelona wybrała Szczęsnego. Oto pięć powodów

W niedzielnym meczu przeciwko Villarrealowi podstawowy bramkarz wicemistrzów Hiszpanii Marc-Andre ter Stegen doznał poważnej kontuzji. Diagnoza wykazała zerwanie więzadła rzepki, przez co najprawdopodobniej Niemiec cały ten sezon ma już z głowy. W takiej sytuacji trener Hansi Flick został postawiony pod ścianą. Z jednej strony mógł poczekać do zimowego okna i ściągnąć nowego bramkarza. Drugą z opcji było podpisanie umowy z golkiperem, który jest wolnym agentem.

Ostatecznie zdaniem wielu wiarygodnych źródeł trener Barcelony wybrał właśnie Polaka, który lada moment ma zawitać w Katalonii. Dlaczego postawiono akurat na Szczęsnego? Hiszpańska "Marca" w jednym z ostatnich artykułów postanowiła podać pięć konkretnych powodów, tłumacząc taką decyzję.

Pierwszym z nich jest po prostu ogromne doświadczenie. "Szczęsny ma 34 lata, jest tylko o dwa lata starszy od ter Stegena. Trener przyznaje, że bramkarze, na których może teraz liczyć, są bardzo młodzi. Inaki Pena ma 25 lat, Astralaga 20, a Kochen i Yaakobishvili zaledwie 18. Szczęsny ma za sobą długą karierę" - czytamy. Przypomnijmy, nasz bramkarz po siedem lat spędził w Arsenalu i Juventusie. Następnie hiszpańska gazeta skupiła się na wydajności. Podkreślono, że praktycznie w każdym sezonie Szczęsny rozegrał powyżej 30 spotkań, co tylko pokazuje, że intensywność grania co trzy dni nie jest dla niego żadnym problemem.

Trzecim powodem, dla którego Barcelona ściągnie 34-latka są "mistrzostwa". Wymienione źródło tłumaczy, że Szczęsny od razu będzie mógł występować w każdych rozgrywkach, co z pewnością było dla niego istotne w negocjacjach. Być może sięgnie po kolejne tytuły w karierze. Kolejny powód to "gospodarka" - czyli korzystna opcja dla Joana Laporty, w której klub podpisuje natychmiastowy kontrakt z nowym golkiperem, gwarantując mu niezbyt obciążające wynagrodzenie.

Ostatnią kwestią jest dostosowanie do nowego środowiska. "Wszystko wskazuje na to, że bramkarz nie będzie miał problemów z przystosowaniem się do Barcelony i zespołu. Z jednej strony wiele miesięcy spędza w Hiszpanii, a konkretnie w Marbelli, gdzie obecnie czeka na konkretne wieści. Z drugiej utrzymuje z Lewandowskim wielką przyjaźń, która ułatwi mu wejście do szatni" - podsumowano.