Wieszczą wielki powrót Messiego. Sensacyjne doniesienia

Leo Messi w lipcu osiągnął kolejny wielki sukces i wygrał z reprezentacją Argentyny Copa America. Później przez dwa miesiące zmagał się z kontuzją, a kilkanaście dni temu wrócił do gry w Interze Miami. W amerykańskim klubie gra już od ponad roku, ale można się zastanawiać, co będzie dalej?

Leo Messi myśli o przyszłości. To tam ma trafić po odejściu z Interu Miami

O przyszłości Argentyńczyka rozpisuje się hiszpański "AS", powołując się na doniesienia "El Nacional". Według nich 37-latek miał podjąć decyzję, że po wypełnieniu obowiązującej do końca 2025 r. umowy z Interem Miami zamierza opuścić ten klub. Ale nie będzie kończył kariery i ma dołączyć do Newell's Old Boys, gdzie grał jako junior przed wyjazdem do Barcelony. Byłby to zatem wielki powrót, zwieńczony występem w seniorskim zespole.

Ponadto cytowane są słowa Messiego sprzed ośmiu lat, gdy deklarował, że marzy mu się powrót do zespołu z Rosario. - Gdybym jutro miał wrócić do Argentyny (...) to klubem, do którego bym trafił, byłoby Newell's - powiedział.

Leo Messi zakończy karierę w Newell's Old Boys? Jego słowa stanowczo temu przeczą

Jednak wygląda na to, że na przestrzeni lat ośmiokrotny zdobywca Złotej Piłki zmienił zdanie. W wywiadzie dla ESPN tuż przed startem ostatniego Copa America mówił, że karierę zakończy w Stanach Zjednoczonych. - Inter Miami będzie moim ostatnim klubem. Na ten moment sądzę, że będzie to mój ostatni klub. Uwielbiam grać w piłkę nożną, wszystko sprawia mi większą przyjemność, ponieważ mam świadomość, że zostało mi tego coraz mniej - mówił. W momencie wygaśnięcia umowy z klubem z Florydy będzie miał 38 lat.

Na razie Leo Messi dalej będzie czarował kibiców na amerykańskich boiskach. W tym sezonie rozegrał 15 meczów dla Interu Miami, strzelił 14 goli i zanotował 10 asyst. Jego zespół jest liderem Konferencji Wschodniej (64 pkt w 30 meczach).