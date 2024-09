Neymar podpadł saudyjskim szefom. "Są zniesmaczeni"

W sierpniu 2023 roku Neymar przeniósł się za 90 milionów euro z PSG do saudyjskiego Al-Hilal, z którym podpisał dwuletni kontrakt do końca czerwca 2025 roku. Według medialnych doniesień Brazylijczyk ma zarabiać nawet 100 milionów euro za rok gry. Nie podbił jednak saudyjskich boisk. W trakcie ubiegłorocznej jesiennej przerwy na mecze reprezentacji zerwał więzadła krzyżowe w kolanie i dla klubu z Arabii Saudyjskiej rozegrał dotychczas zaledwie pięć spotkań.

Neymar nie wrócił jeszcze do gry, a w Arabii Saudyjskiej napięcie rośnie

Brazylijczyk jest coraz bliżej powrotu na boisko, ale nawet jeśli będzie gotowy do gry jeszcze w tym roku, to w koszulce Al-Hilal może nie zagrać. Dlaczego? Otóż saudyjski klub nie zgłosił Neymara do gry, gdyż w tamtejszej lidze obowiązuje limit ośmiu obcokrajowców. Kolejne okienko do rejestracji zawodników otworzy się na początku stycznia i wtedy pewnie Neymar po ponad roku wróci na boisko. Ewentualne szanse na grę mógłby otrzymać w krajowym pucharze lub Azjatyckiej Lidze Mistrzów.

Nie ma jednak wątpliwości, że przygoda Neymara w Al-Hilal nie przebiega tak, jak życzyliby sobie tego saudyjscy właściciele klubu. "Szefowie klubu są sfrustrowani i zniesmaczeni niektórymi zachowaniami piłkarza poza boiskiem, a źródło w klubie poinformowało, że część jego zachowań została uznana za 'nieprofesjonalną'" - poinformowała "Marca".

Hiszpański dziennik jasno wyliczył, że przez ponad rok trwania kontraktu Neymara z Al-Hilal klub zapłacił mu 20 milionów euro za każdy z pięciu rozegranych meczów. Jednocześnie kibice i niektórzy działacze z podekscytowaniem czekają na powrót Brazylijczyka do gry.

Pod nieobecność Neymara Al-Hilal radzi sobie bardzo dobrze na początku sezonu w lidze saudyjskiej. W pierwszych czterech meczach klub zanotował komplet zwycięstw z bilansem bramek 12:3 i wyprzedza Al Nassr z Cristiano Ronaldo w składzie o cztery punkty.