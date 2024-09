Zniknęły obrączki i zdjęcia. Szokujące odkrycie ciężarnej żony piłkarza Bayernu

W lipcu 2024 Joao Palhinha przeniósł się z Fulham do Bayernu Monachium za 51 milionów euro. Portugalczyk podpisał kontrakt z klubem z Bundesligi obowiązujący do 30 czerwca 2028 roku. Do Niemiec 29-letni pomocnik przeprowadził się sam. Jego ciężarna partnerka Patricia Palhares oraz synek pozostali w Lizbonie i mieli dołączyć do niego później. Tak się jednak nie stało, ponieważ kobieta dokonała szokującego odkrycia.

"Coś bardzo szokującego"

- Patricia odkryła coś bardzo poważnego, na tyle poważnego, że w czasie ciąży zdecydowała się na rozstanie. Wszystko wydarzyło się zaledwie w ciągu miesiąca, stąd ten szok - powiedziała jedna z dziennikarek w programie "Noite das Estrelas" w CMTV, cytowana przez portugalski portal Flash.pt. Nie ujawniła jednak konkretnego powodu, podkreślając, że "niedługo wszystko wyjaśni się w tej sprawie".

Ponadto Flash.pt zauważył, że Palhares usunęła z Instagrama wszystkie wspólne zdjęcia z Palhinhą, a na jej nowych fotografiach brakuje obrączki. Mimo separacji Palhares nie utrudnia kontaktu piłkarzowi Bayernu Monachium z synem. Źródło twierdzi, że niedługo kobieta przyleci do Niemiec z dzieckiem, aby Palhinha mógł spędzić czas ze swoją pociechą. - Obecnie Joao jest smutny, ponieważ nie ma bliskości z synem - poinformowano w programie "Noite das Estrelas".

To pierwszy poważny kryzys w związku Palhares i Palhinhy. Wcześniej piosenkarka i piłkarz Bayernu Monachium uchodzili w środowisku za wzorowy duet. Nigdy nie byli bohaterami skandali. Niedawno okazało się, że Palhares jest w ciąży z Palhinhą, co jeszcze bardziej komplikuje ich sytuację.

Od początku sezonu Joao Palhinha łącznie wystąpił w czterech meczach. Nie strzelił w nich gola ani nie zanotował asysty.