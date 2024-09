Reprezentant Polski ginie we Włoszech. Nazywają go "niewypałem"

- Mam wrażenie, że to chłopiec, który potrzebuje trochę czasu, musi dojrzeć w pewnych kwestiach - przekazał niedawno trener Lecce Luca Gotti odnośnie do Filipa Marchwińskiego. Ten zanotował w tym sezonie Serie A tylko 15 minut, a od ponad miesiąca nie podniósł się z ławki rezerwowych. 22-latek otrzymał szansę we wtorkowym spotkaniu pucharowym, ale totalnie zawiódł. Włoskie media boleśnie oceniły jego występ.

3 https://www.youtube.com/watch?v=JPxiy6Hf0Yw&t=327s Otwórz galerię Na Gazeta.pl