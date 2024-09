W sieci poruszenie po tym, jak Lewandowski stanął przed kamerą. Fani nie dowierzają

Robert Lewandowski doskonale rozpoczął nowy sezon. Po sześciu kolejkach ligowych ma na koncie sześć goli i widać, że po objęciu funkcji trenera przez Hansiego Flicka wyraźnie odżył. Trzy dni temu po raz kolejny dał popis i zanotował dublet w spotkaniu z Villarrealem. Tuż po zakończeniu meczu wyszedł do kamery i pokazał, co potrafi.

Robert Lewandowski został porównany do Dembele. "Dwa lata"

- To zwycięstwo dedykujemy Ter Stegenowi, który obecnie jest w szpitalu. Jego kontuzja jest poważna. Trudno powiedzieć, jaki jest jego stan - powiedział po hiszpańsku w rozmowie z DAZN. Dla większości fanów jest to już standard, że kapitan reprezentacji Polski chętnie wypowiada się w tym języku. Jeden był jednak dość zaskoczony i porównał go do byłego już piłkarza Barcelony.

"Nauka i płynne mówienie po hiszpańsku zajęły mu dwa lata, podczas gdy Dembele spędził w Hiszpanii siedem lat i nigdy nie nauczył się języka" - przyznał na portalu X. Nie ma wątpliwości, że Lewandowski ma smykałkę do języków obcych, ponieważ po zaledwie roku w Barcelonie po raz pierwszy publicznie udzielał się w mediach. "Robert szpanuje hiszpańskim, bardzo ładnie", "Pięknie nauczył się mówić po hiszpańsku, niezwykle utalentowany piłkarz i wspaniały człowiek" - można było przeczytać wówczas w komentarzach.

Lewandowski potrafi płynnie porozumiewać się łącznie w czterech językach. Poza polskim zna: niemiecki, angielski oraz właśnie hiszpański. Niegdyś jedną z jego wypowiedzi skrytykowała jednak popularna tiktokerka "aga.od.hiszpanskiego". Zauważyła wtedy, że piłkarz użył nieistniejącego "defensif" mówiąc o obronie Atletico zamiast prawidłowego "defensa". - Brzmi super, ale niestety nie ma go w hiszpańskim - przyznała.

Po sześciu kolejkach ligowych FC Barcelona ma na koncie komplet pkt i punkt przewagi nad drugim Realem Madryt. Najbliższy mecz rozegra w środę 25 września o godz. 21. Niewykluczone, że po tym spotkaniu będziemy mieli w zespole Hansiego Flicka już dwóch Polaków, gdyż oficjalną ofertę otrzymał niedawno będący od miesiąca na emeryturze Wojciech Szczęsny.