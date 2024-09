Hiszpanie namierzyli Szczęsnego. Śledzą każdy jego ruch

Coraz więcej dziennikarzy w Hiszpanii przekazuje, że Wojciech Szczęsny zostanie piłkarzem FC Barcelony. Od razu wskoczy do bramki "Blaugrany" w miejsce Marca-Andre ter Stegena, który wypadł na osiem miesięcy z powodu kontuzji kolana.

Hiszpanie śledzą Szczęsnego

"Wojciech Szczęsny powiedział "TAK" FC Barcelonie. W przyszłym tygodniu będzie nowym bramkarzem Blaugrany" - podał reporter programu "El Chiringuito", Jose Alvarez Haya.

Jego doniesienia potwierdził Alex Pintanel z "Relevo". "Kolejne źródła potwierdzają: Wojciech Szczęsny zaakceptował ofertę od FC Barcelony, którą otrzymał wczoraj. Teraz trzeba rozwiązać temat klauzuli z Juventusem, ale nie wydaje się, żeby było wiele problemów z tym" - oznajmił. Klauzula Szczęsnego dotyczy zapłaty od Polaka dla Juventusu, jeśli przejdzie do giganta w określonym czasie od rozwiązania umowy ze "Starą Damą".

Transfer Szczęsnego do FC Barcelony ekscytuje kibiców i dziennikarzy. Hiszpanie chcą wykorzystać temat najbardziej, jak tylko się da, dlatego zaczynają obserwować każdy ruch polskiego bramkarza. To cecha charakterystyczna ich sposobu pracy. Śledzą dosłownie wszystko, co związane z danym klubem lub zawodnikiem. Wielu dziennikarzy jest bardzo blisko chociażby "Blaugrany", dlatego sporo wiadomo m.in. o spotkaniach Joana Laporty, Deco, trenerów i zawodników poza siedzibą klubu oraz o tym, co dzieje się na treningach.

Gdy Robert Lewandowski przychodził do Barcelony, przestrzegano go, że jeśli hiszpańskie media zaczną się kręcić blisko niego, to może mieć problem z utrzymaniem prywatności. Ale czytelników i widzów na Półwyspie Iberyjskim interesuje życie prywatne piłkarzy.

Tego samego teraz może doświadczać Szczęsny, którego zaobserwowano na zakupach w supermarkecie w Marbelii. To miasto położone na południu kraju, nad Morzem Śródziemnym. Na zdjęciu opublikowanym przez Frana Navarro z "Planeta Fichajes" Szczęsny prowadzi wózek pełen różnych produktów, a jego żona i syn zbliżają się do kolejnej półki, by coś z niej wybrać.

"Wojciech Szczęsny wczoraj na zakupach w sklepie w Marbelli. W Hiszpanii już go namierzyli" - opisano na twitterowym profilu Barca Info.

"To jest zbyt surrealistyczne" - dodał Navarro.

Według doniesień Wojciech Szczęsny podpisze kontrakt z Barceloną do końca sezonu. Ma zarabiać do 2 mln euro netto rocznie. Polak wymagał jedynie miejsca w pierwszym składzie.