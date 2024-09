Sensacja stała się faktem! Mistrz świata ma dość i kończy karierę

Raphael Varane po trzech nieudanych latach w Manchesterze United odszedł w lipcu do włoskiego Como. Bolesna kontuzja kolana, której doznał w ubiegłym miesiącu, miała rzekomo wykluczyć go z gry nawet do końca sezonu. Władze klubu zaczęły zatem rozmyślać nad rozwiązaniem kontraktu z obrońcą. Ich nieeleganckie zachowanie zmusiło go do podjęcia radykalnej decyzji.

