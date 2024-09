Czy Marina się właśnie wysypała? Oto co zrobiła żona Szczęsnego

W Polsce i Katalonii głównym sportowym tematem jest transfer Wojciecha Szczęsnego do FC Barcelony. Były bramkarz Juventusu obecnie przebywa w Marbelli z rodziną, gdzie mają kupiony dom. Kibice są pewni, że żona golkipera, Marina Łuczenko-Szczęsna, namawiała go na przyjście do "Blaugrany". Jej reakcje w internecie na temat transferu są naprawdę wymowne.

Screen z https://www.instagram.com/marina_official/