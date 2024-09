O tej współpracy Lewandowskiego było głośno. Prezes zdradza kulisy

Robert Lewandowski wrócił ostatnio do wyśmienitej formy i po objęciu funkcji trenera przez Hansiego Flicka wyraźnie odżył. Po sześciu kolejkach La Liga ma na koncie sześć trafień i jest liderem ligowej klasyfikacji strzelców. Mało tego, regularnie krytykujące go w ostatnim czasie hiszpańskie media, znów w samych superlatywach rozpisują się na jego temat. "Dotknął tylko kilka razy piłkę, ale nie musi tego robić, by móc się zameldować. Te dwa [kontakty z piłką - przyp. red.], które miał, były dla rywali koszmarami" - przekazał dziennik "Sport" po ostatnim zwycięstwie z Villarrealem 5:1.

Co za słowa o Robercie Lewandowskim. "Supergwiazda"

Kapitan reprezentacji Polski to absolutnie jeden z najpopularniejszych piłkarzy na świecie. Dla wielu jest idolem, zwłaszcza w naszym kraju. Nie dziwi zatem to, że uznane marki nawiązują z nim współpracę, by mieć frontmana z prawdziwego zdarzenia. Lewandowski reklamuje teraz m.in. Totalizator Sportowy czy firmę odzieżową 4F. Niedawno porozumiał się również z platformą sprzedażową g2a.com.

- Cześć, tu Robert. Właśnie dołączyłem do waszej ekipy i gram z G2A. Tak jak wy uwielbiam gry i cyfrową rozrywkę - przekazał pod koniec maja. Jak się okazuje, mimo że na początku fani byli niezadowoleni z tego ruchu napastnika, to biznes układa się bardzo dobrze. - Lewandowski jest dla Polaków osobą wyjątkową. Jest kapitanem kadry narodowej i najbardziej rozpoznawalnym polskim sportowcem na świecie - oznajmił prezes firmy Bartosz Skwarczek dla hiszpańskiego "Sportu".

Zaznaczono, że 36-latek był pierwszym ambasadorem firmy i wyraźnie przyczynił się do jej rozwoju. - To supergwiazda. Dwukrotnie najlepszy zawodnik FIFA, napastnik Barcelony i przez wiele lat gwiazda Bundesligi - stwierdzono. Po czym uzupełniono: w życiu prywatnym jest fanem gier wideo, co czyni go idealną osobą do współpracy, która łączy sport i gry wideo.

Poza Lewandowskim firma współpracuje również z innymi sportowcami. - Wielu z nich to kierowcy biorący udział w Drift Masters, tacy jak: Piotr Więcek czy Paweł Kapulinski. Innymi naszymi reprezentantami są m.in. złota medalistka IO w Paryżu Aleksandra Mirosław, Austriak Jakob Schubert oraz spore grono szachistów - dodano.

Lewandowski będzie miał okazję, by poprawić dorobek bramkowy w tym sezonie już w najbliższą środę 25 września, kiedy FC Barcelona zagra u siebie z Getafe. Hiszpanie nie mają wątpliwości, że nasz napastnik wybiegnie w podstawowym składzie.