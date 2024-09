Cezary Kulesza odznaczył bohaterskiego trenera

Wciąż ciężko uwierzyć w to, co się stało w sobotę na drodze krajowej nr 74 z Kielc do Opatowa. W wypadku autobusu zginął trener Alitu Ożarów - Damian Jędrzejewski. Został on właśnie pośmiertnie odznaczony złotym medalem za wybitne osiągnięcia w rozwoju piłki nożnej.

2 https://www.facebook.com/damian.jedrzejewski.52?locale=pl_PL Otwórz galerię Na Gazeta.pl