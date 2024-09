Sensacyjne wieści ws. Beckhamów. Jak grom z jasnego nieba

David Beckham od 1999 roku jest w związku małżeńskim z Victorią Beckham. Wspólnie mają czwórkę dzieci, trzech synów: Brookklyna, Romea i Cruza oraz córkę: Harper Seven. "Corriere dello Sport" przekonuje, że obecnie nie wszystko układa się tak kolorowo, jak projektantka mody i były piłkarz pokazują w internecie.

Media donoszą o kryzysie w małżeństwie Davida i Victorii Beckham

Włoski dziennik wyjawił, że małżeństwo rzekomo przeżywa kryzys, a jego głównym powodem jest miejsce zamieszkania. Źródło poinformowało, że David Beckham obecnie odpoczywa od miasta i przebywa bliżej natury, stąd dużo czasu spędza w domu na angielskiej wsi. Victoria z kolei mieszka w Londynie, gdzie świetnie się czuje.

- Victoria bardzo się martwi o swoje małżeństwo. Z Davidem przeżywają kryzys. Były piłkarz w ostatnim czasie spędził większość czasu na wsi, podczas gdy jego żona mieszka w mieście, Londynie - stwierdziło źródło bliskie małżeństwu. - Cotswolds, które dla Victorii jest niczym więcej niż miejscem wypoczynku, stało się stałym miejscem zamieszkania Davida - dodano.

- Victoria obawia się tego, że obiorą różne trajektorie, co z czasem doprowadzi do tego, że będą na stałe prowadzić oddzielne życie. David nigdy nie ukrywał tego, że w przyszłości chce przenieść się na stałe na wieś, aby prowadzić spokojniejsze życie - poinformowało anonimowe źródło.

Problem w tym, że jego żona nie zamiesza się tam z nim przeprowadzać, ponieważ kocha miasto. - Victoria Beckham na ogromny żal do swojego męża o to, że ten zmusza ją do przeprowadzki i porzucenia tego, co kocha - dodało źródło, które na koniec przekazano, że priorytetem dla Victorii jest małżeństwo.

David Beckham to jeden z najlepszych angielskich piłkarzy w historii. W trakcie kariery grał m.in. w Realu Madryt i Manchesterze United. Victoria Beckham to dawna członkini Spice Girls, a obecnie projektantka mody.