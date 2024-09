Wisła Kraków oficjalnie przekazała, kto teraz poprowadzi drużynę

"Decyzją Zarządu Białej Gwiazdy Kazimierz Moskal żegna się z Wisłą Kraków. Trenerze, dziękujemy za wszystko i życzymy powodzenia!" - napisano na profilach Wisły Kraków po ogłoszeniu zwolnienia Kazimierza Moskala.

Władze Wisły nie podały żadnego konkretnego powodu zwolnienia - ani w oficjalnym komunikacie, ani w rozmowie z Moskalem. - Zawsze jest jeden główny powód, gdy się zwalnia trenera. Ale przyznam, że ja też go do końca nie usłyszałem. Mogę sobie tylko wyobrazić, że chodziło o niezadowalające wyniki. Cała rozmowa trwała pięć minut. Oparła się na czymś w tonie, że "dziękujemy, trenerze, ale decydujemy się rozstać" - zdradził Moskal w rozmowie z goal.pl.

Wisła Kraków ma nowego trenera

Tuż po ogłoszeniu informacji o rozstaniu z Moskalem portal Meczyki.pl. donosił, że jest następcą może zostać Albert Rude, który odszedł z Wisły po zakończeniu poprzedniego sezonu. Wisła Kraków zdecydowała się jednak na inny wybór. We wtorek klub z Małopolski w oficjalnym komunikacie poinformował, że obowiązki pierwszego trenera przejął tymczasowo Mariusz Jop. Jego asystentem będzie Michał Siwierski.

"Mariusz Jop to postać związana z Wisłą Kraków. Najpierw reprezentował wiślackie barwy jako zawodnik, a następnie jako trener młodzieży, rezerw oraz tymczasowy szkoleniowiec pierwszej drużyny. Ostatnio tę rolę powierzono mu w grudniu 2023 roku, kiedy to z R22 pożegnał się Radosław Sobolewski. Wtedy to Biała Gwiazda pod jego wodzą zanotowała trzy zwycięstwa, pokonując Polonię Warszawa 2:1 i Górnika Łęczna 4:0 w ramach rozgrywkę ligowych oraz Stal Rzeszów 4:1 w Pucharze Polski" - czytamy na oficjalnej stronie. W komunikacie nie podano długości kontraktu podpisanego z Jopem.

Wisła Kraków w piątek 27 września o 20:30 zmierzy się u siebie z Odrą Opole w ramach 11. kolejki 1 ligi.