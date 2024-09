Jest problem z pożegnaniem Szczęsnego. "Nie możemy"

Najbliższa okazja do uhonorowania Wojciecha Szczęsnego byłaby w październiku - wtedy Polska gra dwa mecze Ligi Narodów na PGE Narodowym w Warszawie (z Chorwacją i Portugalią). PZPN musi jednak zweryfikować swoje plany.

REKLAMA

Zobacz wideo Robert Lewandowski i Sebastian Mila znów razem w akcji! Ależ sceneria

PZPN musi zmienić plan pożegnania Szczęsnego

Polski Związek Piłki Nożnej miał gotowy cały plan na uhonorowanie byłych kadrowiczów, którzy pożegnali się z kadrą lub w ogóle zakończyli kariery, czyli zorganizowanie im pożegnalnego występu. W tym gronie oprócz Szczęsnego są Kamil Grosicki (zakończył karierę reprezentacyjną po Euro) i Grzegorz Krychowiak (skończył z drużyną narodową po zagraniu 100. meczu rok temu). Związek chciał pożegnać z honorami całą trójkę na raz.

Zakładano, że stanie się to jesienią, ale według Cezarego Kuleszy kalendarz spotkań uniemożliwia zorganizowanie godnego pożegnania. W październiku gramy z dwoma gigantami - trzecią drużyną świata i byłym mistrzem Europy z Cristiano Ronaldo na czele. Prezes uważa, że przy takich hitach nie da się zorganizować "planu A", czyli wystawić Szczęsnego, Grosickiego i Krychowiaka w składzie.

- Wszystko zostanie ustalone, ale patrząc na to obiektywnie, nie możemy sobie pozwolić, by pożegnać wszystkich graczy w trakcie meczu. To siła wyższa i kwestia naszego terminarza. Gramy o punkty z drużynami z górnej półki. Brakuje niestety terminów na takie pożegnalne spotkania - powiedział Kulesza w rozmowie z WP SportoweFakty.

Należy się zatem spodziewać, że cała trójka zostanie pożegnana w inny sposób, czyli pokażą się kibicom tuż przed startem spotkania, odbiorą pamiątkową koszulkę i będą mieli okazję wygłosić przemówienia do fanów reprezentacji. Inną opcją jest wstrzymanie się z organizacją takiego występu i czekanie na dogodny termin oraz słabszego rywala.

W poprzednich latach występ w pożegnalnym meczu zanotowali m.in. Artur Boruc, Łukasz Piszczek, Łukasz Fabiański i Jakub Błaszczykowski.

Reprezentacja Polski zagra z Chorwacją 12 października, a trzy dni później z Portugalią. Po dwóch meczach Ligi Narodów ma trzy punkty i zajmuje trzecie miejsce w tabeli, a to dałoby dziś prawo gry w barażach o utrzymanie w Dywizji A.