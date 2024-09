Zasady ważniejsze od pieniędzy. Odrzucił lukratywny kontrakt. "Nawet za 500 mln"

Maccabi Hajfa jest obecnie trzecim klubem izraelskiej najwyższej klasy rozgrywkowej. Latem nie próżnowało na rynku transferowym i według Transfermarkt za wszystkie transfery przychodzące zapłaciło niecałe osiem milionów euro. Największą część tej kwoty - 2,5 miliona - przeznaczyło na Matiasa Nahuela Leivę ze Śląska Wrocław.

Odmówił izraelskiemu klubowi. Mówi wprost

Okazuje się, że nie każdego zawodnika skusiła perspektywa zarobku na dobrym poziomie. "Napastnik Rosenborga Ole Saeter odrzucił lukratywną ofertę z Maccabi Haifa, powołując się na geopolityczny kontekst Izraela" - informuje RMC Sport.

28-latek doskonale spisuje się w Eliteserien. Zdobył dziewięć goli w 16 dotychczasowych meczach, czym zwrócił uwagę izraelskiego klubu. Zakusy na nic się jednak zdały. Oferta, o której piszą norweskie media, opiewała na kwotę 850 tysięcy euro, ale została odrzucona przez zawodnika.

- Nawet gdyby przedstawiono mi kwotę rzędu 500 milionów dolarów, odpowiedź brzmiałaby: nie. Moje zasady znacznie przewyższają wszelkie zachęty finansowe. Mieszkańcy tego regionu żyją w ciągłym zagrożeniu i nie mogę zaakceptować tego, co uważam za pieniądze splamione krwią, bez względu na to, ile by one wynosiły - powiedział snajper, cytowany przez wspomniane źródło.

Saeter uznał, że sumienie nie pozwala mu na transfer do kraju, w którym nie jest obecnie bezpiecznie. Przypomnijmy, że od października 2023 roku trwa konflikt Izraela z Hamasem. Co ciekawe - jak poinformowało "Il Messaggero" Saeter mógłby grać dla Pakistanu - ze względu na narodowość jednego ze swoich dziadków.