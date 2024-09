Skandal z Rubialesem nie ma końca. Hermoso pokazała obrzydliwą wiadomość

Rubiales stał się w Hiszpanii persona non grata. Skupiła się na nim krytyka mediów, środowiska piłkarskiego oraz rządu. Pocałowanie Hermoso wywołało lawinę - przypominano wszystkie dotychczasowe przewinienia prezesa federacji. Zareagowała nawet FIFA, która zazwyczaj broni swoich działaczy - w tym przypadku ukarała Rubialesa trzyletnim zawieszeniem.

Hermoso pokazała obrzydliwą wiadomość od "kibica". Coś strasznego

I choć piłkarka otrzymała ogromne wsparcie, to niektórym nie podobało się, że Rubiales został ukarany. Pojawiły się głosy, że cała afera została rozdmuchana, Hermoso wszystko wyolbrzymiła, a w ogóle to Rubiales nie zrobił wcale nic złego, ot trochę się zapomniał pod wpływem emocji. Są jednak ludzie, którzy na tym się nie zatrzymują. I wiadomość od jednego z nich Hermoso opublikowała na swoim Instagramie.

- Masz penisa? Dla mnie jest to niejasne. Zgaduję, że tak, bo masz tatuaże na ramieniu, wyglądasz jak mój ojciec - powiedział w wiadomości głosowej jeden z internautów. - Trzymasz puchar świata, jakby to był kawał krwistej kiełbasy. Jesteś głupia czy nienormalna? Wyjaśnij mi to. Gdyby do mnie podszedł łysy gość jak Rubiales i dał mi całusa, to stałbym się gejem, żeby tylko mnie obsypał pieniędzmi: i byłaby kasa, kasa, kasa. A ty narzekasz. Jesteś głupia. To jest twój problem, jesteś nienormalna. Ja bym dał mu buziaka i wyciągnął swoją ci**ę. On ci mówi: "Mogę dzióbnąć"? I mu dajesz. A ty narzekasz. Masz ci**ę jak drzwi, obrzydliwe - cytuje jego wypowiedź "Marca".

To nie pierwszy raz, gdy Hermoso jest atakowana w internecie. W czerwcu opublikowała na Instagramie zdjęcia z wycieczki na Baleary, gdzie wybrała się z bramkarką Realu Madryt Misą Rodriguez. Pod fotografią pojawiło się mnóstwo homofobicznych komentarzy. Piłkarka nazwała ich autorów "troglodytami, którzy muszą wymrzeć".