Upadły gigant wzywa legendę na pomoc. To byłby absolutny hit

"Schalke 04 z Marcinem Kamińskim fatalnie rozpoczęło sezon 2. Bundesligi, ale wydawało się, że w meczu z Darmstadt w końcu przyjdzie przełamanie. Zespół Polaka po niespełna 40 minutach prowadził już 3:0, ale później miał miejsce prawdziwy zwrot akcji. Goście rzucili się do odrabiania strat, a o ostatecznym rozstrzygnięciu zadecydowała dramatyczna końcówka" - pisał dziennikarz Sport.pl Błażej Winter.

REKLAMA

Zobacz wideo Robert Lewandowski i Sebastian Mila znów razem w akcji! Ależ sceneria

Legenda na ratunek Schalke? Chcą efektu Xabiego Alonso

Darmstadt wygrało ten mecz 5:3 i tym samym wbiło gwóźdź do trumny trenera Karela Geraertsa, który po zaledwie 348 dniach został zwolniony. Klub, który kilka lat temu grał jeszcze w Lidze Mistrzów, pogrążony jest dziś w kryzysie.

Nie wiadomo, kto ostatecznie przejmie schedę po zwolnionym Belgu. Hiszpańskie media mają jednak swojego kandydata, który w przeszłości związany był z Schalke.

"Na liście kandydatów ponownie pojawia się stary znajomy: Raul Gonzalez. Trener Castilli znajduje się w gronie faworytów do poprowadzenia drużyny, w której grał przez dwa sezony. Nie po raz pierwszy jego nazwisko wysunęło się na pierwszy plan, gdyż zespół z Gelsenkirchen próbował go już przekonać przy innych okazjach, choć bez powodzenia" - pisze Relevo.

Dziennikarze dodają, że nie ma wielkich szans na to, aby Hiszpan przyjął propozycję. Ta mogłaby być bardzo ryzykowna - zwłaszcza biorąc pod uwagę posadę w strukturach Realu Madryt. Drużynę Castilli - czyli młodzieżową ekipę madryckiego giganta - prowadzi od 2019 roku. W przeszłości zdarzało się, że trenerzy ze struktur obejmowali pierwszy zespół. Kimś takim był między innymi Zinedine Zidane.

Jak zaznacza Relevo Schalke chce jednak spróbować przekonać Raula. "Szukają także efektu Xabiego Alonso, który na dnie Bundesligi objął Bayer Leverkusen, a rok później zwyciężył z wszechmocnym Bayernem Monachium" - czytamy.

Innym kandydatem do objęcia Schalke miałby być były trener Darmstadt Torsten Lieberknecht. Raul to bezsprzeczna legenda Realu Madryt, która przez 16 lat rozegrała w tym klubie 741 meczów i zdobyła w nich 323 gole. W latach 2010-2012 grała z kolei w Gelsenkirchen. W 98 meczach Hiszpan trafił do siatki 40 razy i awansował z zespołem do 1/2 finału Ligi Mistrzów.

Schalke po sześciu meczach w 2. Bundeslidze zajmuje dopiero 16. miejsce i ma na koncie tylko cztery punkty.