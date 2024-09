Boniek rozpalił internet jednym wpisem. "W ważnym klubie"

W Polsce już trwa tzw. karuzela na ławkach trenerskich. W lipcu zwolniono z Korony Kielce Kamila Kuzerę, zastąpił go Jacek Zieliński. W sierpniu z posadą pożegnał się Kamil Kiereś. Jego Stal Mielec słabo zaczęła ten sezon, będąc przed tym weekendem na ostatnim miejscu w ekstraklasie. Za niego przyszedł Janusz Niedźwiedź, który wygrał w swoim debiucie (1:0 z Motorem Lublin). Do zmiany trenera doszło też w Pogoni Szczecin. Jens Gustafsson postanowił przyjąć propozycję saudyjskiego Al-Fateh, zastąpił go Robert Kolendowicz.

Wśród gigantów w najlepszych europejskich ligach także dochodzi do zmian. Zwolniony z Romy został Daniele De Rossi, przyszedł za niego Ivan Jurić. Ale w klubie ze stolicy Włoch jest bałagan. Ze skutkiem natychmiastowym odeszła prezes klubu, które zwolniła de Rossiego.

Tajemniczy wpis Bońka. Kto kogo mógłby zwolnić?

W niedzielny wieczór Zbigniew Boniek podzielił się jedną myślą na Twitterze. Podejrzewał, że w niedługim czasie posadę straci jeden z trenerów w Europie, ale nie powiedział konkretnie, z której ligi, ani o jaki klub może chodzić.

"Coś czuję, że za chwilę w jednym ważnym klubie będzie zmiana trenera, to tylko kwestia czasu" - napisał były prezes PZPN w mediach społecznościowych. Wtedy rozpoczęło się wielkie zgadywanie, kogo miał na myśli.

Część komentujących doszukiwała się możliwości zwolnienia w Polsce. Wskazywano głównie dwa nazwiska - Jacek Magiera i Goncalo Feio. Pierwszy miałby zostać zwolniony za słabe wyniki w Śląsku Wrocław. Aktualny wicemistrz Polski jest w strefie spadkowej, a po niedzielnej wygranej Stali z Motorem spadł na ostatnie miejsce w tabeli PKO Ekstraklasy. Drugi miałby stracić posadę za ostatnie gorsze wyniki, brak wypracowania efektywnego i efektownego stylu gry w ciągu pół roku pracy i zachowanie na konferencjach prasowych, które jest powszechnie krytykowane. Pojawiały się też plotki o powodowaniu napięć na treningach i w szatni oraz o obrażaniu piłkarzy. Nawet jeśli ich posady są niepewne, to nikt głośno nie mówi, że są mocno zagrożone.

Jeśli chodzi o zagranicę, to jedynym wielkim klubem, o którym mówiło się o możliwej zmianie trenera, był AC Milan. Po zeszłym sezonie odszedł Stefano Pioli, zastąpił go ściągnięty z Lille Paulo Fonseca. Portugalczyk dobrze zna Włochy, pracował dwa lata w Romie. Ale ten sezon zaczął od sporego falstartu, Milan wygrał tylko jedno z pięciu spotkań. Zremisował z Torino i Lazio, przegrał z Liverpoolem i niespodziewanie z Parmą. Gdyby Milan przegrał derby Mediolanu z Interem, to Fonseca byłby poważnie zagrożony utratą pracy.

Patrząc na godzinę publikacji wpisu Bońka (20:41 w niedzielę) i jego przywiązanie do włoskiej piłki, mogło chodzić właśnie o portugalskiego trenera. Cztery minuty później zaczął się hit Serie A na San Siro. Milan zaskoczył i wygrał 2:1. Zakończył serię sześciu derbowych porażek z rzędu. Ta wygrana uratowała Fonsecę przed zwolnieniem.

Paulo Fonseca ma podpisany kontrakt z Milanem do końca czerwca 2027 r.