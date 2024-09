Operował ter Stegena. Postawił straszną diagnozę

Do tej pory w La Liga FC Barcelona nie ma sobie równych. Pod wodzą Hansiego Flicka kataloński zespół wygrał wszystkie spotkania na krajowym podwórku, a ostatnie wyniki były szczególnie imponujące. Największym sprawdzianem dla wicemistrzów Hiszpanii miał być niedzielny mecz na wyjeździe z Villarrealem, którego gra w tym sezonie wygląda naprawdę obiecująco. Finalnie okazało się, że i z tym przeciwnikiem Barcelona nie miała żadnych problemów.

Jak poważna jest kontuzja ter Stegena? Lekarz nie ma wątpliwości

Goście zwyciężyli aż 5:1, a jednym z bohaterów całego spotkania znów był Robert Lewandowski. Polak dwukrotnie wpisał się na listę strzelców, a gdyby wykorzystał rzut karny, cieszyłby się z hat-tricka. Niestety ostatni mecz Katalończyków miał również swoją ciemną stronę. Mowa o bardzo groźniej kontuzji, której doznał Marc-Andre ter Stegen.

"Doszło do ogromnego nieszczęścia reprezentanta Niemiec, który ledwo co został w kadrze "jedynką" po rezygnacji Manuela Neuera. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego Daniego Parejo Ter Stegen pewnie wyłapał piłkę, ale trącony przez Yeremyego Pino kompletnie stracił równowagę w powietrzu i spadł bardzo niefortunnie na prawą nogę. Błyskawicznie jasne było, że Niemcowi stało się coś bardzo poważnego i faktycznie tak było - Ter Stegen został zniesiony na noszach" - opisywał Jakub Seweryn ze Sport.pl.

Tuż po tym incydencie dziennikarze i eksperci zaczęli spekulować, jak poważna jest kontuzja Niemca. Pierwsze diagnozy mówiły o zerwaniu więzadła w rzepce kolana, co miałoby wykluczyć go z gry na siedem do nawet dziewięciu miesięcy. Do całej sprawy odniósł się David Barastegui - lekarz, który przeprowadził operację Ter Stegena w 2020 roku, kiedy doznał identycznego urazu. Jego słowa nie są zbyt optymistyczne.

- Ta kontuzja jest znacznie poważniejsza niż ta z 2020 roku. Marc będzie nieobecny przez co najmniej sześć miesięcy, ale w tym przypadku może to być nawet więcej, nawet ponad osiem miesięcy - powiedział lekarz w rozmowie z Carrusel Deportivo. W takiej sytuacji Barcelona niezwłocznie musi rozpocząć poszukiwania zastępczego golkipera. Na ten moment pierwszym wyborem Flicka najprawdopodobniej będzie Inaki Pena.