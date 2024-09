Mourinho kompletnie upokorzony. Niewiarygodne, co zrobili po meczu

Latem 2024 roku Jose Mourinho został trenerem Fenerbahce Stambuł. I od razu zaczął wprowadzać nowe porządki. Jak donosiły media, miał realny wpływ na transfery. To rzekomo on postawił weto w sprawie przenosin Sebastiana Szymańskiego do Aston Villi, mimo że zarząd klubu przyjął intratną ofertę. Ostatecznie Polak został w drużynie, a Portugalczyk często na niego stawia. Pod wodzą nowego szkoleniowca Fenerbahce bardzo dobrze rozpoczęło sezon w Super Lig, bo od czterech zwycięstw i remisu. W sobotę jednak poniosło druzgocącą porażkę. Jednak to nie była jedyna zła informacja dla Mourinho. Rywale dość brutalnie z niego zakpili.

Zaskakujące zachowanie Galatasaray. Mocno zadrwili z Mourinho. Tego nikt się nie spodziewał

Tego dnia Fenerbahce podejmowało na własnym stadionie odwiecznego wroga Galatasaray Stambuł. I choć to gospodarze częściej utrzymywali się przy piłce i oddali więcej strzałów (aż 21, z czego 12 celnych przy 14 przeciwnika i ośmiu celnych), to brakowało skuteczności. Tą na dość wysokim poziomie utrzymywali rywale.

I już w 20. minucie otworzyli wynik spotkania, a właściwie zrobił to za nich Dominik Livaković, który wpakował piłkę do własnej siatki. Osiem minut później było już 2:0 po strzale Driesa Mertensa, a w 59. minucie trafił Gabriel Sara. Fenerbahce było więc całkowicie zagubione. Drużynę Szymańskiego stać było tylko na gola honorowego autorstwa Edina Dżeko i to z rzutu karnego.

Po meczu gospodarze mieli nietęgie miny. Podobnie, jak Jose Mourinho. Galatasaray nie miało jednak dla Portugalczyka litości i wbiło mu kolejną szpilkę. Opublikowało na Instagramie grafikę, za pomocą której zadrwiło ze szkoleniowca. Klub nawiązał do słynnego przydomka Portugalczyka, a więc "The Special One". Ten pseudonim przed laty nadał sobie sam Mourinho, chcąc podkreślić swoją wyjątkowość. Teraz Galatasaray nieco go przerobiło.

Na opublikowanym zdjęciu widać książkę, na której jest podobizna Mourinho i tytuł: "The Crying One", co w tłumaczeniu na język polski oznacza: "Ten płaczący". "Dostępne w sklepach w okolicach Kadikoy" - dodano w opisie. Post od razu wywołał spore poruszenie w mediach społecznościowych. Polubiło go ponad 800 tysięcy użytkowników.

Wielkie poruszenie. Mourinho będzie wściekły

"Hahaha", "Naprawdę jesteś płaczkiem, Jose?" - szydzili fani. Wpis stał się też wiralem i jest masowo udostępniany przez innych użytkowników. Z pewnością dotarł już do samego zainteresowanego. To może być dla niego dodatkową motywacją, by pokonać rywala już za kilka miesięcy w rewanżu.

Obecnie Fenerbahce zajmuje drugą lokatę w tabeli z dorobkiem 13 punktów. Do lidera, a więc wspomnianego Galatasaray traci pięć "oczek".