Kibice potężnie zakpili z Messiego i jego klubu. Specjalna oprawa

Inter Miami radzi sobie doskonale w tym sezonie MLS i spora w tym zasługa Leo Messiego. Choć trapiły go kontuzje, to kiedy już pojawiał się na boisku, to zazwyczaj strzelał gole. I tak w 14 meczach ubierał 14 bramek, a do tego dołożył 10 asyst. Duży wpływ na końcowy wynik spotkania miał też w niedzielną noc. Wówczas drużyna Argentyńczyka zremisowała 1:1 z New York City FC. Messi nie zapamięta jednak tego starcia dobrze. Już na samym początku musiał zmierzyć się z potężnym ciosem, wymierzonym nie tylko w niego, ale i jego sympatyków.

Kibice zadrwili z Messiego. Obraźliwy baner

Cios wymierzyli mu najbardziej zagorzali kibice gospodarzy. Yankee Stadium wypełnił się niemal do ostatniego miejsca. Wielu fanów, nawet New York City przyszło głównie, by podziwiać Messiego. Tym bardziej że był to jego debiut na tym obiekcie. I ta ekscytacja Argentyńczykiem nie spodobała się wielu kibicom New York City FC.

Jeszcze przed pierwszym gwizdkiem rozwinęli baner, za pomocą którego wyśmiewali decyzję o dołączeniu Messiego do Interu. Tak właśnie zinterpretowały ten gest zagraniczne media. Zdaniem dziennikarzy transparent uderzał też w osoby zafascynowane Messim. Przedstawiono ich jako... plastikowych ludzi. Na banerze pojawiły się bowiem dwie postacie, ubrane w koszulki z numerem Argentyńczyka. Wyglądało to tak, jakby były zapakowane w pudełko, podobnie do tego, jak pakowane są lalki Barbie. "Nie bądź plastikowy! Messi sprzedawany oddzielnie. Wspieraj lokalny klub" - takie napisy widniały na transparencie.

Zdjęcie z tym banerem szybko trafiło do sieci i stało się wiralem. Jednak podczas samego meczu nie było widać niechęci do gwiazdora. Kiedy tylko otrzymywał piłkę, to na stadionie panowała ekscytacja. Powitano go również owacją i brawami, gdy spiker wymienił jego imię.

Inter znów traci punkty

Sam Messi też nie przejął się nazbyt transparentem i skupił się na rywalizacji. I po raz kolejny miał duży wkład w końcowy wynik. To on napędził akcję bramkową z 75. minuty. Posłał kapitalne podanie do Jordiego Alby, a ten po chwili przekazał piłkę Leonardo Campany'emu, który wpakował ją do siatki. Dzięki temu Inter wyszedł na prowadzenie 1:0. Tylko że w piątej minucie doliczonego czasu gry wyrównał James Sands.

Tym samym ekipa z Miami straciła punkty, ale nadal prowadzi w tabeli Konferencji Wschodniej. Ma 64 "oczka" na koncie. Drugi FC Cincinnati traci osiem punktów.