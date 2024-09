Polak błysnął w MLS! Dopiero co odszedł i już zachwycił. Brawo

Dominik Marczuk w ostatnim sezonie ekstraklasy był gwiazdą ligi. Młodzieżowy reprezentant Polski strzelił sześć goli i zanotował aż 13 asyst. I choć wielu wróżyło mu wyjazd za granicę, to mało kto spodziewał się, że trafi akurat do Stanów Zjednoczonych. Marczuk w Real Salt Lake początek ma świetny. Kilka dni temu zaliczył swoją pierwszą asystę w MLS. Dzisiaj w nocy dołożył do tego pierwszego gola!

3 Screenshot TT: https://x.com/MLS/status/1837671821082051037 Otwórz galerię Na Gazeta.pl