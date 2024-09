Alisson Becker zmienił się nie do poznania. Teraz wygląda zupełnie inaczej

Piłkarze mają to do siebie, że lubią zaskakiwać w kwestiach mody swoimi bardzo oryginalnymi stylizacjami, czy fryzurami. Najbardziej znani piłkarze byli w stanie wyznaczyć nawet pewne trendy. Do dziś kibice bywają zszokowani, kiedy ktoś zafarbuje włosy na niestandardowy, nietypowy kolor, albo zrobi coś niespodziewanego ze swoim zarostem, tak jak jedna z gwiazd Liverpoolu.

2 Fot. REUTERS/Rodolfo Buhrer Otwórz galerię Na Gazeta.pl