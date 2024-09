Sędzia po latach wyjawił prawdę o Messim. Tego nikt nie wiedział

Zdaniem wielu kibiców, internautów, ekspertów czy dziennikarzy Leo Messi jest najwybitniejszym piłkarzem w historii tej dyscypliny. Messi wygrywał wiele trofeów z Barceloną - m.in. dziesięć mistrzostw Hiszpanii czy cztery puchary Ligi Mistrzów - ale też do niego trafiało wiele nagród indywidualnych. Argentyńczyk otrzymał osiem Złotych Piłek, a także zdobył sześć Złotych Butów za najwięcej strzelonych goli w danym sezonie. Przez długi czas Messi nie był jednak spełniony w rozgrywkach reprezentacyjnych.

W 2022 r. Messi wywalczył złoto mistrzostw świata z Argentyną podczas turnieju w Katarze. Dodatkowo Messi wygrał dwa puchary Copa America, Finalissimę, a także złoty medal igrzysk olimpijskich w 2008 r. w Pekinie. Po czasie okazuje się, że w jednym z meczów kadry Argentyny z Messim w składzie doszło do ogromnej kontrowersji.

Messi oddał koszulkę za brak żółtej kartki. "Będzie Cię to kosztowało"

O tym w rozmowie z ESPN opowiedział Carlos Chandia. Były chilijski sędzia ujawnił, że w półfinale Copa America w 2007 r., w którym rywalizowała Argentyna z Meksykiem, Messi powinien był otrzymać drugą żółtą kartkę. To wykluczyłoby go z rywalizacji w finale z Brazylią. W jednej z sytuacji Messi celowo zagrał piłkę ręką. - Nie było żadnej szansy bramkowej dla Meksyku. Powiedziałem Leo: to jest żółta kartka, ale będzie Cię to kosztowało koszulkę. Ostatecznie nie pokazałem mu żółtej kartki. Do końca meczu pozostało dwie i pół minuty - powiedział.

- Po wszystkim Leo dał mi koszulkę w szatni. W rzeczywistości chciał mi ją wręczyć jeszcze na boisku, ale powiedziałem mu, by zabrał ją do szatni. I ją tam zostawił dla mnie - dodał Chandia. - Nie pamiętam numeru na koszulce, ale pamiętam zapach. Nie był najlepszy. Teraz mój syn ma tę koszulkę. Myślę, że Brazylijczycy coś o tym zdarzeniu powiedzieli i dlatego nie byłem sędzią finału Copa America - przekazał arbiter.

W finale Copa America Brazylia triumfowała 3:0. W czwartej minucie bramkę zdobył Julio Baptista, a jeszcze przed przerwą własnego bramkarza pokonał Roberto Ayala. Gola na 3:0 w 69. minucie strzelił Dani Alves.

Messi zagrał 187 meczów w reprezentacji Argentyny, w których strzelił 109 goli i zanotował 58 asyst. Messi debiutował w narodowych barwach 17 sierpnia 2005 r. w meczu z Węgrami (2:1).