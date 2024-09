Dramat Julii Brzezińskiej. Powódź zniszczyła wszystko

Ostatnie kilka dni zapisało się w historii naszego kraju wyjątkowo koszmarne. Potężne powodzie spowodowane przez ulewy niżu genueńskiego zalały sporą część południowej Polski, zwłaszcza południowo-zachodniej. Kłodzko, Głuchołazy, Stronie Śląskie, Nysa. To tylko kilka przykładów miejscowości, które zostały zdewastowane przez rwącą wodę porównywalną z tą z 2010 czy nawet 1997 roku.

REKLAMA

Zobacz wideo Mateusz Czunkiewicz grał kiedyś w Nysie. Komentuje sytuację powodziową: Mnie to bardzo boli

Powódź niszczy domy i życia

Straty są potężne, wiele osób potraciło cały dorobek życia. Woda nie tylko dostawała się do domów, ale w skrajnych przypadkach potrafiła je nawet zburzyć. Internet obiegło swego czasu nagranie ze Stronia Śląskiego, gdzie starcia z powodzią nie wytrzymał posterunek policyjny. Zaś w Głuchołazach woda zniszczyła dwa mosty - właściwy (przed powodzią remontowany) oraz tymczasowy (postawiony na czas remontu tego właściwego).

Piłkarka Ślęzy Wrocław straciła wszystko. Prosi o pomoc

Do grona najbardziej poszkodowanych z pewnością zalicza się Julia Brzezińska wraz z rodziną. To młoda piłkarska Ślęzy Wrocław, kapitan drużyny do lat 18. Jej dom rodzinny znajduje się w Trzebieszowicach w Kotlinie Kłodzkiej ok. 20 km od samego Kłodzka. W wyniku powodzi i wylewu przepływającej przez miejscowość rzeki Biała Lądecka Brzezińska i jej rodzina stracili dach nad głową. Powódź niemal doszczętnie zniszczyła ich dom.

Z tego powodu piłkarka rozpoczęła zbiórkę funduszy na stronie Pomagam.pl. - Cześć, nazywam się Julia Brzezińska wraz z moją rodzina zwracamy się o pomoc. Podczas powodzi w małej miejscowości Trzebieszowice w kotlinie kłodzkiej ucierpiał nasz dom. Każdy grosz jest na wagę złota, żebyśmy mieli dach nad głową - czytamy w opisie. Link do zbiórki publikowały już oficjalna strona Ślęzy Wrocław, a także prezes klubu Katarzyna Ziobro. Celem jest uzbieranie 200 000 zł. Na ten moment (poranek, czwartek 19 września) wpłacono 26 107 zł.