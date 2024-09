Gorąco w Milanie po kolejnej wpadce. Ibrahimović bierze sprawy w swoje ręce

Pięć punktów - tyle w tym sezonie Serie A zdobył w czterech spotkaniach AC Milan. Po fatalnym początku przebłysk pojawił się w meczu z Venezią (4:0), ale było to tylko jednorazowy "wyskok". We wtorek zespół poległ na własnym stadionie z Liverpoolem 1:3, choć prowadził po golu strzelonym w 3. minucie przez Christiana Pulisicia. Jak się okazuje, słaby okres może spowodować gruntowne zmiany w drużynie.

Ibrahimović bierze sprawy w swoje ręce. Wiemy, kogo wytypował na trenera AC Milanu

Tuż po zakończeniu ubiegłego sezonu po blisko pięciu latach z Mediolanem pożegnał się Stefano Pioli, który w sezonie 2021/22 po 11 latach doprowadził zespół do mistrzostwa Włoch. Jego następcą został Paulo Fonseca, który osiągał całkiem niezłe wyniki z Lille. Poziom okazuje się jednak na razie za wysoki, w związku z czym coraz więcej wskazuje na to, że lada moment pożegna się z posadą.

Serwis Sky Sports poinformował w środę, że doradca klubu Zlatan Ibrahimović skontaktował się z Edinem Terziciem, który po zakończeniu ubiegłego sezonu rozstał się z Borussią Dortmund i wciąż pozostaje bezrobotny. "Gorący kandydat, który znajduje się na liście życzeń mediolańskiego klubu" - czytamy. Gdyby tego było mało, to dowiedzieliśmy się, że 41-latek pojawił się już we wtorek na San Siro i z trybun oglądał porażkę z Liverpoolem.

Może być to dość zaskakująca informacja, zwłaszcza że do niedawna Terzić był wymieniany jako faworyt do zastąpienia Daniele De Rossiego w AS Romie. Pewne jest jednak, że do tego nie dojdzie, gdyż w środę potwierdzono, że następcą Włocha został Ivan Jurić.

"La Gazzetta dello Sport" twierdzi, że decydujący o przyszłości obecnego trenera Milanu będzie najbliższy derbowy mecz z Interem. Porażka może oznaczać natychmiastowe zwolnienie. Dziennik zdradził, że poza Terziciem w gronie kandydatów do przejęcia posady jest też Maurizio Sarri. I to on rzekomo ma być teraz faworytem do zastąpienia Portugalczyka. Nie można wykluczyć również zatrudnienia doświadczonego Massimiliano Allegriego, jak można przeczytać w tekście.