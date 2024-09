Zalewski wylądował na okładce. Włosi ogłaszają nieuniknione

Nicola Zalewski to zdecydowanie najlepszy piłkarz reprezentacji Polski ostatniego roku. Nie dość, że tworzy gigantyczne zagrożenie pod bramką rywali, to zaczął również dokładać do tego liczby. Mimo to w klubie nie radzi sobie tak dobrze, a w ostatnim czasie miał nawet problem z regularną grą. Galatasaray chciało wykorzystać sytuację i namówić go na lukratywny kontrakt. Nie udało się, gdyż sam zainteresowany w ostatniej chwili się rozmyślił.

Nicola Zalewski trafił na okładkę prestiżowego dziennika. Dziennikarze zapowiadają jedno

Po odrzuceniu propozycji tureckiego giganta przedstawiciele AS Romy nie wytrzymali i odsunęli Zalewskiego od składu. Niespodziewanie ten, który bronił naszego zawodnika, trener Daniele De Rossi został w środę zwolniony, co jeszcze bardziej zaniepokoiło polskich fanów. Gazeta "Leggo" informowała, że wobec kontuzji Aleixsa Saelemakersa, który wypadł z gry na dwa miesiące, Polak może zostać przywrócony do drużyny. Porta romapress.net. dodał nawet, że ostateczna decyzja zapadnie w środę.

Tego dnia dziennik "Il Romanista" opublikował artykuł na ten temat. Reprezentant Polski znalazł się nawet na okładce z wymownym podpisem "RIZALE", co przypomina włoskie "risale" oznaczające powrót. "W obliczu kontuzji Saelemaekersa sprawa stanie się coraz pilniejsza. Dla dobra zespołu istotne jest znalezienie rozwiązania. I to szybko" - czytamy.

Nieoczekiwanie klub ma rzekomo "czekać na chłopca". Powrót Zalewskiego staje się więc coraz bardziej prawdopodobny. Tajemnicą pozostaje zatem fakt, czy wpływ na to mogła mieć interwencja prawników piłkarza, którzy mieli interweniować w tej sprawie i rzekomo zagrozili nawet zgłoszeniem do włoskiego sądu pracy. Na ten moment trudno to ocenić. Wiadomo jedynie, że Nicola chce grać, ale trzeba jeszcze poczekać, aż obie strony dojdą do ostatecznego porozumienia.

AS Roma zanotowała dotąd w czterech spotkaniach Serie A aż trzy remisy i zajmuje obecnie 16. miejsce w tabeli. Najbliższy mecz rozegra za to w niedzielę 22 września, kiedy zmierzy się u siebie z robiącym furorę zespołem Kosty Runjaicia Udinese. Dziennikarz Gianluca Di Marzio zdradził właśnie, że następcą De Rossiego zostanie Ivan Jurić, który ma już poprowadzić drużynę w tym spotkaniu.