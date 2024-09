Znany klub reaguje na tragedię w Polsce. Czapki z głów

NAC Breda w tym sezonie powróciła do Eredivisie i kilka tygodni temu sprawiła wielką niespodziankę, pokonując 2:1 Ajax Amsterdam. W zwycięskiej druzynie zagrał dwóch Polaków, Daniel Bielica oraz Kacper Kostorz. Chociaż polscy kibice mają znacznie więcej powodów, by sympatyzować z tym klubem.

Breda pamięta o bohaterach. "Tu słowo 'Polak' i 'Polska' naprawdę dużo znaczy"

W Bredzie trwa pamięć o żołnierzach z 1 Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka, którzy 80 lat temu wyzwolili miasto z rąk nazistowskich Niemiec. Z tego powodu w obecnym sezonie holenderski zespół występuje w koszulkach upamiętniających polskich bohaterów.

- Dosłownie każdy mieszkaniec Bredy, z którym miałem do czynienia, wspominał generała Maczka i jego żołnierzy. I widać, że to jest naturalne, że to nie jest wymuszone. Tu słowo "Polak" i "Polska" naprawdę dużo znaczy. Dużo dobrego - mówił Bielica krótko po transferze do Holandii. Teraz można przekonać się o tym po raz kolejny.

Wielki gest kibiców NAC Breda. Organizują zbiórkę dla Polaków poszkodowanych przez powodzie

NAC Breda ogłosiła, że związana z nią grupa kibicowska Fr0nt76 organizuje akcję na rzecz osób poszkodowanych przez powodzie w południowo-zachodniej Polsce. "W tym roku dzięki Polakom obchodzimy w Bredzie 80-lecie wolności. Niestety, w Polsce ludzie doświadczają obecnie powodzi, które powodują wiele obrażeń, zniszczeń, a nawet zgonów. Wiele osób pozostawiło swoje rzeczy, aby ewakuować się w bezpieczniejsze miejsce" - czytamy na oficjalnej stronie klubu.

Co planują członkowie grupy Fr0nt76? Otóż w sobotę 21 września przejdą trasę 18 km podczas Marszu Wyzwolenia Maczka i w ten sposób chcą zebrać pieniądze na poszkodowanych w Polsce - utworzono specjalną zbiórkę, do której link znajduje się na oficjalnym profilu grupy na Instagramie. Można też kliknąć TUTAJ.

To nie koniec. W niedzielę 22 września w godzinach 9:00-11:00 na stadionie NAC odbędzie się zbiórka artykułów (żywność o długim terminie przydatności do spożycia, artykuły gospodarstwa domowego, artykuły sanitarne, ciepła odzież lub koce), które zostaną przekazane Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Adres zbiórki to: Stadionstraat 9C, 4815 NC Breda.

Również w niedzielę, tyle że o godzinie 14:30, NAC Breda zagra mecz ligowy z Feyenoordem w Rotterdamie.