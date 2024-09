Od minionego weekendu na południu Polski trwa nieustająca walka ze skutkami powodzi, która sieje spustoszenie. Jak się okazuje, niszczycielski żywioł dotknął też rodzinę Piotra Zielińskiego. Głos w sprawie skali zniszczeń, jaką ponieśli jego bliscy, zabrał w rozmowie z WP SportoweFakty jego ojciec Bogusław Zieliński. - Nie ma już nawet budynku - relacjonował.

Brak porozumienia dwóch klubów ws. odwołania meczu po powodzi

Większość spotkań na Dolnym Śląsku była albo jest odwoływanych, ale jednak nie wszędzie jest to regułą. Pokazuje to sytuacja dotycząca meczu szóstej kolejki klasy okręgowej, grupa: Jelenia Góra (szósty poziom ligowy w Polsce), którym GKS GRYF Gryfów Śląski miał zagrać z Klubem Sportowym Łomnica, do którego miało dojść w minioną sobotę 14 września.

"Nie jedziemy do Gryfowa! Z uwagi na gwałtowne opady deszczu i powódź, która zalała domostwa i dobytek naszych zawodników i mieszkańców nie pojedziemy do Gryfowa, tylko będziemy pomagać na miejscu w walce z żywiołem. Jak do sytuacji podejdzie nasz rywal i związek damy znać w najbliższym czasie" - przekazał klub KS Łomnica w dniu spotkania.

W komentarzu klub pod wpisem klub z Łomnicy przekazał: "Zarząd Klubu Sportowego Gryf nie wyraża zgody na zmianę terminu. Boisko jest w pełni gotowe do gry".

Jak do sprawy odniósł się klub z Gryfowa? Wskazał, że do meczu nie doszło "z powodu decyzji drużyny gości, KS Łomnica (goście zrezygnowali z przyjazdu). "Drużyna KS Łomnica, informując nas o decyzji o rezygnacji z przyjazdu, wskazała, że brak jest wystarczającej liczby zawodników do rozegrania meczu oraz że w obliczu trwającej sytuacji powodziowej, mieszkańcy czy też zawodnicy Łomnicy są zaangażowani w pomoc innym. Także my, w Gryfowie Śląskim, stoimy w obliczu trudnych warunków atmosferycznych, które wpływają na sytuację naszej miejscowości. Z powodu intensywnych opadów deszczu zmagamy się z podtopieniami, co sprawia, że również część naszych zawodników czy działaczy jest zaangażowana w pomoc" - dodano w komunikacie.

GKS GRYF Gryfów Śląski wskazał, że także miał problemy ze skompletowaniem składu, ale mimo tego kontynuował przygotowania do meczu. "Także my, w Gryfowie Śląskim, stoimy w obliczu trudnych warunków atmosferycznych, które wpływają na sytuację naszej miejscowości. Z powodu intensywnych opadów deszczu zmagamy się z podtopieniami, co sprawia, że również część naszych zawodników czy działaczy jest zaangażowana w pomoc" - dodano.

"Zdajemy sobie sprawę, że zmiana terminu meczu w środku tygodnia mogłaby stanowić istotne utrudnienie dla naszego klubu, biorąc pod uwagę trudności w skompletowaniu składu w związku z obowiązkami zawodowymi przez wielu naszych graczy" - zakończył klub, wyłączając możliwość komentowania wpisu.

Pozostałych siedem spotkań szóstej kolejki zostało odwołanych "z powodu zalania boiska". Na razie nie wiadomo, czy zostanie przyznany walkower drużynie z Gryfowa Śląskiego.