30 strzałów, w tym 19 celnych, a dziewięć z nich to były gole. Współczynnik bramek oczekiwanych Bayernu (xG) wyniósł 6.13. Tak statystycznie wyglądał popis Bawarczyków w pierwszym meczu w nowej Lidze Mistrzów. Do przerwy niemiecki zespół prowadził z Dinamem Zagrzeb 3:0, ale na początku drugiej połowy dość szybko stracił dwie bramki. To zadziałało na Bayern niczym czerwona płachta na byka. W nieco ponad pół godziny dołożył sześć goli. W całym meczu miał jeszcze dwa anulowane trafienia przez VAR, więc mogło się skończyć wynikiem dwucyfrowym.

REKLAMA

Zobacz wideo Robert Lewandowski i Sebastian Mila znów razem w akcji! Ależ sceneria

Niemieckie media zachwycone i zmartwione po wyczynie Bayernu

Bayern Monachium wygrał z Dinamem Zagrzeb 9:2, ustanawiając nowy rekord LM. Nigdy wcześniej żaden zespół nie strzelił tylu goli w jednym meczu w najważniejszych klubowych rozgrywkach w Europie. Do tej pory Bawarczycy współdzielili ten rekord z dwoma innymi zespołami. Niemiecki gigant rozbił Barcelonę 8:2 w ćwierćfinale w 2020 r. Z kolei w 2016 r. Borussia Dortmund ośmiokrotnie trafiła do siatki Legii Warszawa (8:4), a w 2003 r. AS Monaco wygrało z Deportivo La Coruna 8:3.

Niemieckie media nie ukrywają zachwytów nad postawą Bawarczyków. "Sport Bild" pisze o "odurzającym zwycięstwie", mając na myśli to, że gra Bayernu sprawiała ogromną przyjemność. Słowa wyróżnienia należały się też Harry'emu Kane'owi, który strzelił cztery gole, w tym trzy z rzutów karnych. "Wybitny człowiek, supergwiazda" - użyto takich określeń. Kane został najskuteczniejszym angielskim piłkarzem w historii LM z 33 bramkami na koncie.

"Bayern zaprezentował się w pierwszej połowie niezwykle dominująco. Stracone dwa gole nie zrobiły na Bayernie żadnego wrażenia" - dodano.

"Kicker" nazwał mecz Bayernu "spektaklem" oraz zauważył kosmiczną serię monachijczyków, którzy wygrali 21. mecz otwarcia LM z rzędu. Zaznaczono, że Bawarczycy zagrali bardzo swobodnie i stłumili nadzieje Dinama w zarodku, w "imponujący sposób wracając na właściwe tory po dwóch straconych bramkach".

Trochę miejsca Bayernowi poświęcił też "Spiegel". "Po niezwykle pewnej pierwszej połowie sytuacja na chwilę znów zrobiła się emocjonująca, gdyż goście zmniejszyli straty na 2:3. Chorwaci mieli nawet szansę na wyrównanie, ale monachijska drużyna się obudziła i całkowicie rozbiła słabszego rywala o ścianę. Niemcy z południa wpadli w prawdziwy szał, nie dopuścili ponownie przytłoczonych gości do niczego" - czytamy.

"Die Zeit" wspomina o "wyraźnej, rekordowej wygranej", że Vincent Kompany "był zadowolony ze swojego debiutu w Lidze Mistrzów jako trener", a Bayern pokazał, że znów na dzieje na finał na własnym stadionie, który zostanie rozegrany 31 maja 2025 r. na Allianz Arenie. 12 lat temu Bawarczycy przegrali w meczu finałowym na własnym boisku z Chelsea po rzutach karnych.

"Frankfurter Allgemeine Zeitung" mówi z kolei o "festiwalu strzeleckim" Bayernu, który jest bardzo silny, a Kane jest wybitny. Gazeta opisuje, że mecz był jednostronny, a Bawarczyków czekają większe wyzwania.

Jednocześnie niemieckie media obawiają się o stan zdrowia Manuela Neuera, który nie wyszedł na drugą połowę spotkania, zastąpił go Sven Ulreich. Szczegóły odnośnie do urazu bramkarza na razie nie są znane.

Po pierwszym dniu zmagań w nowej Lidze Mistrzów Bayern jest liderem i po tak wysokiej wygranej najprawdopodobniej będzie nim po całej pierwszej kolejce. W drugiej serii gier zmierzy się z Aston Villą na wyjeździe. To spotkanie zaplanowano na 2 października.