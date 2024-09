18-letni Polak błysnął we Włoszech. Debiutancki gol!

Jakub Krzyżanowski latem był bohaterem transferowych spekulacji. Nie wiadomo było, czy zostanie w Wiśle Kraków, czy też przeniesie się poza granice naszego kraju. Zainteresowana miała być między innymi Bologna. Ostatecznie młody Polak nie trafił do rewelacji poprzedniego sezonu Serie A, ale do innego włoskiego zespołu.

Polak błysnął we Włoszech. Uważany jest za wielki talent

Krzyżanowski urodził się w 2006 roku i w poprzednim sezonie rozegrał 21 meczów dla Wisły Kraków. Jego klub zdobył Puchar Polski i dzięki temu wystąpił w eliminacjach do europejskich pucharów. 18-latek zagrał w meczu II rundy eliminacji Ligi Europy przeciwko Rapidowi Wiedeń (1:2).

Jednak 7 sierpnia udało się sfinalizować wypożyczenie, w myśl którego zawodnik przeniósł się do Torino. Nie występuje jednak w pierwszym zespole, gdzie ważną rolę od lat odgrywa, chociażby Karol Linetty, a do drużyny Primavery klubu z Turynu, czyli uczestniczącej w rozgrywkach młodzieżowych. Do tej pory wystąpił w czterech spotkaniach. W ostatnim pokazał się z bardzo dobrej strony.

Jego drużyna przegrała co prawda 3:5 z Hellasem Werona, ale Krzyżanowski zanotował debiutanckiego gola. Polak idealnie wpadł w pole karne i zamknął akcję na lewym skrzydle.

Nie wiadomo, czy po zakończeniu wypożyczenia Włosi zdecydują się wykupić 18-latka. Takimi występami z pewnością będzie jednak pracować na swoją pozycję na Półwyspie Apenińskim.

Krzyżanowski w ostatnich latach regularnie gra w młodzieżowych reprezentacjach Polski. Jest członkiem utalentowanego rocznika 2006, który w 2023 roku poleciał do Indonezji na młodzieżowe mistrzostwa świata. O tym turnieju w rozmowie ze Sport.pl opowiadał inny z polskich talentów - Karol Borys.