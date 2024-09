Flick tylko na to czekał. Co za wieści dla Barcelony. Wielki powrót

Dani Olmo został jednym z bohaterów Euro 2024 i momentalnie zrobiło się o nim bardzo głośno. Na tyle, że FC Barcelona ruszyła po niego i mimo początkowych trudności wykupiła go z RB Lipsk za 55 milionów euro. Hiszpan zaczął się rozkręcać, gdyż w trzech meczach strzelił już trzy gole, natomiast w niedzielę miał doznać lekkiego przeciążenia mięśnia podkolanowego w starciu z Gironą. Pauza miała trwać kilka dni, ale ostateczna diagnoza wyklucza go z gry na aż 4-5 tygodni.

Kapitalne wieści dla FC Barcelony. Zbliża się wielki powrót gwiazdora

Olmo dołącza zatem do Marca Bernala, Gaviego, Ronalda Araujo, Andreasa Christensensa oraz Frenkiego de Jonga, którzy również przez urazy nie są gotowi do gry. Ten ostatni pojawił się na boisku po raz ostatni w kwietniu, kiedy FC Barcelona poległa z Realem Madryt 2:3. Podczas tego spotkania Holender doznał urazu kostki, który okazał się poważniejszy, niż pierwotnie deklarowano.

Władze kluby zalecały nawet piłkarzowi, by poddał się operacji. Ten wykluczał jednak taki pomysł. "De Jong jest panem swojego losu. Sytuacja Frenkiego nie jest najlepsza" - pisał niedawno kataloński dziennik "Ara". "Mundo Deportivo" poinformował za to w poniedziałek, że pomocnik wrócił wreszcie do treningów z zespołem. "Najlepsza wiadomość tego dnia" - napisano.

27-latek bardzo dobrze czuł się w ubiegłym tygodniu podczas sesji indywidualnych, dlatego podjęto decyzję o włączeniu go do zajęć z drużyną. "Następnym krokiem jest ukończenie procesu wprowadzającego i sfinalizowanie zwolnienia lekarskiego" - dodano. Lekarze klubu wnikliwie obserwują sytuację Holendera, podobnie zresztą jak Gaviego, który ostatnio również dołączył do pozostałych zawodników. "Wreszcie udało się oddać go pod rozkazy Hansiego Flicka" - podsumował dziennik "Marca".

FC Barcelona rozegra w czwartek 19 września pierwsze spotkanie w fazie ligowej Ligi Mistrzów z AS Monaco. Wiadomo, że de Jong nie będzie jednak w stanie w nim wystąpić. Dziennik "Sport" zdradził, że jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to zostanie włączony do kadry na mecz z Getafe 25 września lub trzy dni później na spotkanie z Osasuną.