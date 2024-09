Gwiazda Realu wzięła ślub w wieku 18 lat. Ogromne kontrowersje i przedziwna umowa

W grudniu 2022 roku Real Madryt kupił zaledwie 16-letniego Endricka z Palmeiras za 47,5 miliona euro. Do transferu Brazylijczyka doszło dwa lata później, gdy ukończył 18 lat. Pod koniec lipca bieżącego roku odbyła się oficjalna prezentacja zawodnika na Santiago Bernabeu, podczas której nie był w stanie skontrolować emocji. - Od dziecka byłem fanem Realu i teraz mam szansę zagrać dla tego klubu. Nie mam słów, by opisać to, co teraz czuję. To było moje marzenie i dzisiaj to wszystko staje się prawdą - powiedział.

W barwach Realu 18-latek zadebiutował w meczu z Realem Valladolid (zwycięstwo 3:0). Wówczas pojawił się na boisku w 86. minucie gry, a chwilę później strzelił gola. Tym samym został najmłodszym piłkarzem spoza Hiszpanii, który kiedykolwiek zdobył bramkę dla klubu z Madrytu w rozgrywkach LaLiga.

Endrick wziął ślub w wieku 18 lat

Ostatnio Endrick podjął ważną życiową decyzję i wziął ślub w tajemnicy przed opinią publiczną. Dopiero po ceremonii jego ukochana - Gabriely Miranda - pochwaliła się tą informacją w mediach społecznościowych. "Mt 19:6: A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela. W końcu wzięliśmy ślub" - przekazała Miranda we wpisie na Instagramie, dodając kilka zdjęć z sesji ślubnej. Szczegóły dotyczące ich wesela nie są znane.

Zagraniczne media podają, że Gabriely Miranda pochodzi z Brazylii i ma 21 lat. To oznacza, że modelka, a zarazem influencerka, jest starsza od Endricka o trzy lata. Miranda ma spore grono fanów na Instagramie. Jej konto na tej platformie obserwuje ponad 1,1 mln użytkowników. Niektórzy z nich zarzucają jej, że wyszła za piłkarza Realu tylko dla pieniędzy.

To nie pierwszy raz, kiedy jest głośno o ich związku. Kilka miesięcy temu Brazylijczyk i jego ukochana trafili na pierwsze strony gazet z powodu umowy, którą podpisali. Kontrakt zobowiązuje ich do przestrzegania szeregu zasad, o których Mirinda mówiła w podcaście "Pos Delas". Jednym z nich jest zakaz używania w ich rozmowach słów takich jak m.in. "um", "piękno" i "ok". Ponadto muszą okazywać sobie nawzajem miłość w każdej sytuacji. To nie koniec. 21-latka zdradziła też, że jej ukochany nie może m.in. posiadać wirtualnej dziewczyny.

Od początku sezonu Endrick rozegrał łącznie cztery mecze w rozgrywkach LaLigi, w których strzelił jednego gola. Kolejną szansę na występ w lidze będzie miał w sobotę - 21 września. Tego dnia Real podejmie u siebie Espanyol w ramach 7. kolejki.