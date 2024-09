"Ale Wojtka Szczęsnego się tutaj kompletnie nie spodziewałem"

27 sierpnia br. Wojciech Szczęsny ogłosił zakończenie kariery piłkarskiej. "Chociaż moje ciało jest gotowe na kolejne wyzwania, to serce już nie. Czuję, że nadszedł czas, aby poświęcić całą uwagę mojej rodzinie. Dałem tej grze 18 lat mojego życia, każdego dnia, bez wymówek" - napisał były bramkarz reprezentacji Polski w mediach społecznościowych. "34 lata, bramkarz, w świetnej formie, a jednak kończy z graniem w piłkę. Młodych emerytów będzie w piłce coraz więcej" - pisał Dawid Szymczak ze Sport.pl, reagując na decyzję Szczęsnego.

Ze słów Szczęsnego, które padały w różnych wywiadach, można było wywnioskować, że po karierze Wojciech nie będzie związany z piłką nożną. - Planów mam parę. Wszystkie są związane mniej lub bardziej z biznesem deweloperskim. Niektóre są bardziej deweloperką, a marzeniowe są związane z architekturą. Chciałbym studiować architekturę. Od młodego chłopaka miałem bardzo dziwne marzenie. Jak mieszkałem na Grochowie, na 10. piętrze. Z mojego mieszkania nie było widać centrum Warszawy. Myślałem, że zaprojektuję budynek, który zmieni panoramę tej Warszawy - opowiadał Szczęsny.

- Dzisiaj ja bym chciał go zaprojektować, zbudować i sprzedać. Wtedy nie sądziłem, że będę w stanie to zrobić. Nie jest tak, że skończę karierę i będę próbował zbudować 150 pięter w Warszawie i możliwe, ze tak nigdy nie będzie. Cel nie jest najważniejszy, a najważniejsze jest do niego dążyć. Wierzę, że kiedyś do tego dojdzie - wyjaśnił Szczęsny.

- Byłem w 18-letnim związku z piłką nożną, więc na pewno zatęsknię, ale myślę, że ta moja nowa dziewczyna, która nazywa się życie rodzinne, jest bardziej atrakcyjna i nawet powiedziałbym, że lepiej mnie traktuje - podkreślił Szczęsny w rozmowie w programie "Dzień Dobry TVN". A czym aktualnie się zajmuje Szczęsny?

Szczęsny wystąpił w teledysku rapera Maty. Ta piosenka pojawi się w grze komputerowej

Okazuje się, że były bramkarz Arsenalu czy Juventusu pojawił się w teledysku znanego polskiego rapera Maty. W poniedziałek w sieci pojawił się utwór pt. "Lloret de Mar", który znalazł się także w gronie piosenek w grze EA Sports FC 25 - będzie miała ona światową premierę 27 września. Na teledysku Szczęsny pojawił się w towarzystwie swojej żony Mariny Łuczenko-Szczęsnej i trzymał w ręku arbuza. Szczęsnego w teledysku można zobaczyć na poniższym wideo w 0:58.

"Ale Wojtka Szczęsnego się tutaj kompletnie nie spodziewałem", "Szczęsny jaki szczęśliwy", "widać, że Szczęsny się cieszy" - czytamy w komentarzach na YouTube pod teledyskiem Maty.

Lloret de Mar to hiszpańskie miasto, które znajduje się w prowincji Girona, w regionie Katalonia. To miejscowość znajdująca się na wybrzeżu Costa Brava, a tamtejszy kurort jest znany na całym świecie. Warto dodać, że Szczęsny i jego rodzina mają dom w hiszpańskiej Marbelli, która znajduje się na południu kraju