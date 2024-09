Stadion zniknął pod wodą. Kolejny dramat polskiego klubu

Powódź nie oszczędza polskich klubów sportowych. W Głuchołazach, gdzie runął most, a żywioł zrujnował miasto, pod wodą znalazł się również stadion miejscowego GKS-u. Ze zdjęć w mediach społecznościowych nawet trudno wywnioskować, że wcześniej w tym miejscu znajdowało się miejsce do gry w piłkę nożną. - W jeden dzień straciliśmy wszystko, cały sprzęt i to, co budowaliśmy przez 17 lat - przyznaje Krzysztof Kuśmirek w rozmowie z Interią.

