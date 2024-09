Było 3:0, gdy Flick podjął decyzję. Lewandowskiemu będzie się śniło po nocach

Zmienił ustawienie na 4-2-4 - wypaliło. Zmienił pozycję Raphinhi - błyszczy. Wystawił Daniego Olmo w pierwszym składzie - znów strzelił gola. Zaordynował cięższe treningi - Barcelona zaczęła fruwać. Zaprosił piłkarzy do odważniejszego pressingu - rywalom trudno złapać oddech. Lamine Yamal już nie tylko imponuje grą, ale ma świetne statystyki - 3 gole i 4 asysty w pięciu meczach. Pierwsze tygodnie pracy Hansiego Flicka przywołują wspomnienia z Monachium, gdy prowadził Bayern do triumfu w Lidze Mistrzów. Robert Lewandowski oczywiście też ze współpracy z Niemcem korzysta, ale akurat z jubileuszowego - setnego - meczu dla Barcelony na pamiątkę ma tylko niespecjalnie wyszukaną asystę. Piłka odbiła się od niego w polu karnym, dopadł do niej Yamal i świetnie uderzył.

Girona była idealnym rywalem, by pokazać przemianę samej Barcelony. W poprzednim sezonie dwukrotnie zawstydzała ją zwycięstwami 4:2. Nie chodziło tylko o wyniki, ale też o styl - odważny, bezpośredni, pełen energii. Barca była wręcz w tych meczach rozszarpywana, łapana na wykroku i boleśnie kontrowana. Zespół, który przez dekady był w cieniu Barcelony, nagle grał w piłkę w sposób nowocześniejszy, ciekawszy i bardziej skuteczny.

Wystarczyło jednak kilkanaście tygodni, by to wszystko wywrócić do góry nogami. Tam, gdzie zespół Xaviego Hernandeza utonął, tam drużyna Flicka wypływa na szerokie wody. Owszem - Girona straciła trzech kluczowych piłkarzy, ale przede wszystkim zmieniła się Barcelona. Teraz to ona kipi energią. Pewniej broni, ale nawet na chwilę nie przestaje myśleć o ataku. Kontroluję grę, ale nie przynudza. Każdy jej piłkarz wydaje się nakręcony i obsesyjnie szuka piłki. Przy prowadzeniu 3:0 intensywność jest niemal identyczna jak na początku meczu. Na koniec zwycięstwo 4:1 z Gironą, choć wysokie i efektowne, pozostawia niedosyt. Mogło być jeszcze wyższe. Sam Lewandowski miał dwie dobre okazje do zdobycia bramki.

Kluczowa zmiana. Tak Flick poprawił Barcelonę

Barcelona perfekcyjnie zaczęła sezon – pięć zwycięstw w pięciu kolejkach daje cztery punkty przewagi nad Realem Madryt. Robert Lewandowski strzelił w tym czasie cztery gole i został liderem strzelców. Za poprawą zespołu i polskiego napastnika stoi Flick, który latem zastąpił Xaviego i zagonił wszystkich piłkarzy do roboty - treningów jest więcej, są cięższe, a dzięki temu gra w meczach stała się zdecydowanie bardziej intensywna. Lewandowskiemu to pasuje. Czuje, że wreszcie wrócił do poziomu treningów z Niemiec, które przez lata pozwalały mu utrzymywać bardzo dobrą formę. Po transferze do Barcelony trenował w inny sposób - Xavi dawał piłkarzom więcej dni wolnych, nie skupiał się tak wyraźnie na przygotowaniu fizycznym, a intensywność zajęć była wyraźnie niższa.

Z czasem nieco się to zmieniło. W lutym, gdy Barcelona odżyła, a Lewandowski zaczął zdobywać więcej bramek, przyznawał w wywiadach, że zespół od kilku tygodni trenuje ciężej. Ale to wciąż nie był poziom, który Polak pamiętał z Bayernu Monachium. Dopiero przyjście Flicka było obietnicą powrotu do znanych z Niemiec standardów. To u tego trenera Lewandowski odnosił największe sukcesy - wygrał Ligę Mistrzów, zdobył kolejne mistrzostwo Niemiec i pobił strzelecki rekord Gerda Muellera. W sumie w 78 meczach z tym trenerem na ławce zdobył aż 87 bramek. I choć latem - tradycyjnie - panowało w Barcelonie olbrzymie zamieszania związane z transferami i rejestracją nowych piłkarzy, to Flick niemal natychmiast wprowadził do gry zespołu nową energię. Największa różnica dotyczy intensywności w grze. Nie dość, że pressing Barcelony jest znacznie ostrzejszy, to jeszcze wzrosła szybkość, z jaką przeprowadza akcje.

Zmiany widać to już na pierwszy rzut oka, ale mecz z Gironą miał być ostatecznym testem. W poprzednim sezonie Girona zajęła sensacyjne 3. miejsce i pierwszy raz w historii awansowała do Ligi Mistrzów. Za sukces zapłaciła stratą kluczowych piłkarzy - Savinho gra już w Manchesterze City, Artem Dowbyk jest w Romie, Yan Couto w Borussii Dortmund, a Alex Garcia w Bayerze Leverkusen. Ale najważniejszy człowiek pozostał na swoim miejscu - Michel, trener odpowiedzialny za wdrożenie tak imponującego stylu gry, podjął kolejną próbę przebudowy drużyny. Kolejną, bo rok temu, tuż przed historycznym sezonem, też stracił najistotniejszych piłkarzy. W niedzielę jednak Flick rozmontował jego zespół. Barcelona była lepsza pod absolutnie każdym względem: oddała dwanaście strzałów więcej, miała dwa razy więcej celnych uderzeń i aż 59 ataków, które "Flashscore" zakwalifikował jako niebezpieczne (przy 36 Girony).

Skąd ta poprawa Lewandowskiego? Flick, Mbappe i ostatni rok kontraktu

Mecz z Gironą był też setnym dla Roberta Lewandowskiego w barwach Barcelony. I choć po drodze jego forma falowała, to ostateczny dorobek ma imponujący - 63 gole i 19 asyst w 8166 minut. Z racji jubileuszu katalońskie media w ostatnich dniach poświęciły Polakowi sporo miejsca. Pochwaliły go za dobrą formę, a także za wpływ na zespół i bycie przykładem dla młodych zawodników. Zauważyły, że Lewandowski zaczął ten sezon bardzo zmotywowany. Z jednej strony - indywidualnym i zespołowym niepowodzeniem w poprzednim sezonie (Polak nie obronił tytułu króla strzelców, a Barcelona straciła mistrzostwo na rzecz Realu Madryt), a z drugiej - dołączeniem Kyliana Mbappe do największego rywala, które powinno zaognić walkę o koronę króla strzelców. Poza tym entuzjazmu dodało mu też dołączenie Flicka i wejście w ostatni rok kontraktu. Jego umowa wygasa 30 czerwca 2025 r., ale zostanie automatycznie przedłużona o rok, jeśli Polak rozegra minimum 55 proc. meczów w wymiarze co najmniej 45 minut.

Dziennikarze nadmieniają, że Lewandowski po mistrzostwach Europy udał się na urlop, a resztę wakacji spędził w swoim domu na Majorce. Tam już trenował. Poprosił lokalny klub Cade Peguera o zgodę na organizowanie własnych treningów na ich obiektach. Prezes Juanjo Moral zachwycał się później profesjonalizmem Lewandowskiego, że pojawiał się na boisku już o ósmej rano. Polakowi zależało, żeby dołączyć do kolegów w dobrej formie. To się udało, początek sezonu ma udany. Ale akurat meczu z Gironą nie zapamięta na długo.

W setnym występie dla Barcelony był aktywny, szukał współpracy z kolegami, jednak niewiele z tego wynikało. Sytuacje bramkowe mieli inni piłkarze. Asysta przy drugim golu Yamala jest czysto statystyczna - nie wymagała kunsztu ani kreatywności. Piłka po prostu się od Lewandowskiego odbiła. Swoje szanse miał w drugiej połowie - najpierw, gdy wyszedł sam na sam z bramkarzem, ale oddał zbyt słaby strzał. I chwilę później, gdy po dobrej współpracy z Yamalem uderzył tuż nad spojeniem bramki. Te dwie akcje mogą mu się śnić po nocach. Tym bardziej że w 69. minucie, przy wyniku 3:0, Flick zdjął Polaka z boiska, by oszczędzić go na czwartkowe spotkanie Ligi Mistrzów z Monaco.

Lewandowski nie zdołał więc uświetnić jubileuszu golem i po setnym meczu w Barcelonie może czuć delikatny niedosyt. Patrząc jednak na grę zespołu, powinien być spokojny, że w tym sezonie okazji do strzelania goli mu nie zabraknie.