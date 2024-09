Nagły komunikat Al-Nassr ws. Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo niedawno po raz kolejny zapisał się w historii piłki nożnej, za co został należycie uhonorowany przez Al-Nassr. Klub Portugalczyka szykuje się do rozpoczęcia zmagań w azjatyckiej Lidze Mistrzów, a tuż przed pierwszym spotkaniem wydał niespodziewany komunikat dotyczący swojego kapitana oraz największej gwiazdy. Okazuje się, że 39-latek nie pojedzie na mecz do Iraku. Z jakiego powodu?

3 Fot. REUTERS/Stringer Otwórz galerię Na Gazeta.pl