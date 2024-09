476 dni i koniec! Polak bohaterem w Niemczech

Dawid Kownacki po nieudanym sezonie w Werderze Brema udał się na wypożyczenie i wrócił do Fortuny Dusseldorf. Mimo że całkiem nieźle spisał się w dwóch pierwszych meczach, to nie udało mu się trafić do bramki rywala. Reprezentant Polski przełamał fatalną serię w niedzielę, kiedy w spotkaniu z Herthą Berlin już w 13. minucie pokonał bramkarza. Widać było po nim ogromną ulgę, gdyż czekał na to trafienie aż 476 dni!

