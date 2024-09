W kadrze Probierza nie błysną, ale w klubie ma zabójczą skuteczność. Znów gol

Bajka, jaką jest dla Mateusza Bogusza obecny sezon, trwa w najlepsze. Polski pomocnik powrócił do gry klubowej po zgrupowaniu naszej reprezentacji, gdzie dostał długo wyczekiwaną przez kibiców i ekspertów szansę od Michała Probierza. Wyszedł w pierwszym składzie przeciwko Chorwacji (0:1) i choć nie był to zbyt efektowny debiut, to kolejne okazje do pokazania jakości na pewno się trafią, a Bogusz nie powiedział ostatniego słowa.

REKLAMA

Zobacz wideo Mistrz Włoch wygrywa BOGDANKA Volley Cup. Kamil Semeniuk o organizacji: Klub, w którym gram, może się uczyć

Bogusz po kadrze taki sam jak przed kadrą. Piekielnie skuteczny

Szczególnie że po powrocie za ocean robi dokładnie to samo, co przed wyjazdem na kadrę, czyli trafia do siatki. Los Angeles FC rozegrało w nocy z soboty (14 września) na niedzielę (15 września) czasu polskiego prestiżowe derby z Los Angeles Galaxy. Było to także przy okazji starcie na szczycie Konferencji Zachodniej ligi MLS, jako że klub Polaka zajmował przed meczem drugie miejsce, ustępując wyłącznie lokalnym rywalom.

Nasz reprezentant do siatki trafił już w czwartej minucie spotkania, wykorzystując dogranie Denisa Bouangi. Piłka niespodziewanie podbiła się jeszcze na stopie jednego z obrońców rywali, ale to nie zatrzymało Bogusza. Zmieniło właściwie jedynie to, że zamiast nogą musiał uderzyć głową. Zachował jednak zimną krew i otworzył wynik meczu. To trzynaste trafienie Polaka w tym sezonie MLS, a ogólnie siedemnaste we wszystkich rozgrywkach.

Los Angeles FC zaczęło fenomenalnie. Skończyło się koszmarem

Kilkanaście minut później (15. minuta) wspomniany Bouanga sam skutecznie zakończył fenomenalną indywidualną akcję i podwyższył na 2:0. Wydawało się, że to LAFC odniesie pewne zwycięstwo, ale w drugiej połowie wszystko im się posypało. Stracili w niej aż cztery gole, dodatkowo mecz kończyli w dziesiątkę i ostatecznie trzy punkty powędrowały na konto Galaxy. Zespół Bogusza utrzymał drugie miejsce w tabeli Konferencji Zachodniej, choć jego strata do lokalnego rywala to już siedem punktów (mają jednak dwa mecze rozegrane mniej).