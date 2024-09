Ujawniono kartę Lewandowskiego w grze EA Sports FC 25. Oto jego miejsce

33 - tyle bramek we wszystkich rozgrywkach w sezonie 2022/2023 zdobył Robert Lewandowski. W samej La Lidze uzbierał 23 gole. Dało mu to pierwsze miejsce z klasyfikacji strzelców LaLiga. Forma kapitana reprezentacji Polski przełożyła się również na jego ocenę w grze EA Sports FC 24. Zawodników oceniano w skali od 1 do 99, a na bazowej karcie kapitan reprezentacji Polski był na 90. W nowej odsłonie gry będzie nieco gorzej.

REKLAMA

Zobacz wideo Robert Lewandowski i Sebastian Mila znów razem w akcji! Ależ sceneria

Tak wygląda karta Roberta Lewandowskiego w EA Sports FC 25

W nowej grze piłkarskiej Lewandowski nadal będzie wśród najlepszych piłkarzy i piłkarek świata, ale jego ocena będzie niższa. Producenci ujawnili, jak prezentować się będą statystyki zawodników i wiadomo, że polski napastnik będzie mógł pochwalić się oceną 88. Jego tempo oceniono na 75, strzały na 88, podania na 79, drybling na 86, fizyczność na 84 i obronę na 44.

Poza Lewandowskim w tej edycji gry karty z oceną ogólną notowaną na 88 dostawali także Phil Foden (Manchester City), Lionel Messi (Inter Miami), Antoine Griezmann (Atletico Madryt), Ruben Dias (Manchester City), Federico Valverde (Real Madryt), Ederson (Manchester City), Bernardo (Manchester City), Jan Oblak (Atletico Madryt), Antonio Ruediger (Real Madryt), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen) i Gregor Kobel (Borussia Dortmund).

W grze EA Sports FC 25 Lewandowski zajął dwudzieste miejsce wśród piłkarzy i trzydzieste licząc zbiorczą klasyfikację z piłkarkami. Tylko jeden piłkarz FC Barcelony może pochwalić się lepszymi statystykami od Polaka. Mowa o Marcu-Andre ter Stegenie, który został oceniony na 89 i w ogólnym zestawieniu zajął 21. pozycję.

Kolejnymi najwyżej ocenionymi reprezentantami Polski są Arkadiusz Milik oraz Piotr Zieliński. Obaj mogą pochwalić się statystykami na poziomie 86. O jeden punkt mniej ma Sebastian Szymański. Natomiast najlepiej ocenianą polską zawodniczką jest Ewa Pajor. Napastniczka FC Barcelony otrzymała kartę z oceną 87.

Na szczycie rankingu uplasował się Kylian Mbappe (91), a także Rodri, Erling Haaland i Aitana Bonmati.

TOP 10 najlepszych ocen w EA Sports FC 25 ws. piłkarzy i piłkarek:

Kylian Mbappe (Real Madryt) - 91 Rodri (Manchester City) - 91 Aitana Bonmati (FC Barcelona) - 91 Erling Haaland (Manchester City) - 91 Jude Bellingham (Real Madryt) - 90 Alexia Putellas (FC Barcelona) - 90 Vinicius Junior (Real Madryt) - 90 Caroline Graham Hansen (FC Barcelona) - 90 Kevin De Bruyne (FC Barcelona) - 90 Sam Keer (Chelsea) - 90

Światowa premiera gry FC 25 odbędzie się 27 września.