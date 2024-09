Romans? Bellinghama łączą ze światową gwiazdą. 23 lata różnicy

Real Madryt przeciętnie rozpoczął rywalizację w La Lidze. Z pierwszych czterech spotkań dwa wygrał i dwa zremisował. Jude Bellingham zagrał tylko w jednym z tych meczów, przeciwko Mallorce (1:1). Kolejne trzy mecze opuścił z powodu kontuzji. Niedawno hiszpańska "Marca" poinformowała, że reprezentant Anglii dochodzi do zdrowia i powinien powinien pojechać do San Sebastian na sobotni mecz z Realem Sociedad.

REKLAMA

Zobacz wideo Robert Lewandowski i Sebastian Mila znów razem w akcji! Ależ sceneria

Nowy romans Jude'a Bellighama?

Zagraniczne media przed tym meczem szeroko rozpisują się nie tylko o dyspozycyjności piłkarza Realu Madryt, ale również o jego domniemanym romansie. - Po rozpoczęciu nowego sezonu Kim Kardashian utrzymuje kontakt z Judem Bellinghamem. Była ze swoim synem Saintem na kilku meczach Realu Madryt. Coś wydaje się być na rzeczy - pisze hiszpańska "Marca".

Więcej informacji w tej sprawie ujawnił magazyn "Life & Style". - Nie ma wątpliwości, że amerykańska gwiazda i angielski napastnik znają się. Jeszcze przed Euro 2024 Belligham brał udział w kampanii reklamowej bielizny marki Kardashian SKIMS. Sama Kim często pojawiała się w reklamach linii damskiej tej firmy - podkreślono.

- Kim jest bardzo zadowolona ze współpracy z Jude. Chwali się tym i wysyła jego seksowne zdjęcia swoim przyjaciołom i siostrom. Cały czas ogląda filmy z jego udziałem, a w zeszłym tygodniu poleciała dużym prywatnym odrzutowcem do Hiszpanii, żeby obejrzeć jego mecz. Im bliżej jest Jude'a, tym bardziej go lubi i tym bardziej się w nim zakochuje, chociaż jest mało prawdopodobne, że uwiedzie go, ponieważ on ma już dziewczynę - przekazał informator magazynowi "Life & Style".

Kilka miesięcy temu hiszpańskie i brytyjskie media informowały, że Belligham spotyka się z Laurą Celią. Doniesienia te budzą jednak wątpliwości, ponieważ nigdy nie widziano ich razem. Zdaniel "Daily Mail" ich związek to mistyfikacja.

Kim Kardashian to amerykańska celebrytka. Modelka za miesiąc skończy 44 lata, co oznacza, że jest rocznikowo starsza od Bellinghama o 23 lata. Kardashin jest posiadaczką ponad 360 mln obserwujących na Instagramie. Chętnie dodaje tam zdjęcia z życia codziennego. Na jednej z nich można zobaczyć Jude'a Bellighama.

Mecz Real Sociedad - Real Madryt odbędzie się w sobotę 14 września o godzinie 21:00.