Od listopada 2021 roku reprezentacja Rosji nie gra w żadnych rozgrywkach pod egidą UEFA i FIFA. Wówczas wystąpiła w meczu eliminacji do mundialu w Katarze. Przegrała z Chorwacją 0:1. W marcu miała grać w barażu o MŚ przeciwko Polsce. Do spotkania nie doszło. Rosjanie z powodu ataku na Ukrainę są alienowani przez światowy i europejski futbol.

Rosjanie wierzą w powrót. "Istnieje możliwość"

"Sborna" od dwóch lat gra więc mecze tylko z niektórymi reprezentacjami na świecie. Rosjanie kolportują jednak narrację, jakoby wierzyli w powrót do struktur światowych i europejskich organizacji piłkarskich.

Serbski portal kurir.rs pisze wprost: - Prezydent Rosyjskiej Federacji Piłkarskiej Aleksander Djukow spotkał się z największymi sportowymi mediami w kraju i powiedział, że istnieje możliwość, aby reprezentacja Rosji wróciła do rozgrywek międzynarodowych.

Djukow w rozmowie z rodzimymi mediami powiedział, że w najwyższych organach FIFA i UEFA "wyraźnie panuje nastrój na zniesienie sankcji sportowych wobec Rosji, tj. powrót jej reprezentacji i klubów do rozgrywek międzynarodowych".

Warto przypomnieć, że Rosjanie rozważali opuszczenie UEFA i dołączenie do Azjatyckiej Konfederacji Piłkarskiej, ale ostatecznie nie zdecydowali się na taki krok.

Djukow jest przekonany, że urzędnicy piłkarscy wkrótce podejmą wiążące decyzje. - Całkiem możliwe, że zostaną podjęte decyzje, które przyczynią się do powrotu naszej drużyny do oficjalnych rozgrywek piłkarskich - powiedział działacz. Na pytanie dziennikarzy skąd w nim tyle pewności siebie odparł, że to "intuicja, która opiera się na doświadczeniu i ocenie tego, co się dzieje, jak zmieniają się postawy różnych pracowników piłkarskich".

- Każdego miesiąca liczba krajów, które nas wspierają rośnie - przyznał, dodając, że "istnieje taka możliwość", aby Rosja wystąpiła w eliminacjach do mistrzostw świata w 2026 roku.