Trzęsienie ziemi w Galatasaray. Najpierw Zalewski, a teraz to

Nicola Zalewski świetnie zaprezentował się w ostatnich meczach reprezentacji Polski w Lidze Narodów przeciwko Szkocji i Chorwacji. Wywalczył dwa rzuty karne, a jeden z nich zdołał zamienić na bramkę. Być może dzięki temu zwrócił na siebie uwagę Galatasaray, które rzutem na taśmę, w ostatniej fazie okienka transferowego, pragnęło ściągnąć go do zespołu.

Wielki chaos w Galatasaray. Dyrektor podał się do dymisji

Ponoć klub ze Stambułu miał dogadać się z AS Romą w sprawie finalizacji transakcji, jednak swoje przenosiny zablokował sam piłkarz. Zalewski tłumaczył, że chce zostać w stolicy Włoch, aby nadal walczyć o względy nowego trenera. Jego miłość do rzymskiego zespołu nie była jednak odwzajemniona. Roma liczyła na to, że uda jej się sprzedać Polaka za około 11-12 milionów euro oraz zapewnić sobie procent od jego potencjalnych transferów w przyszłości.

Okno transferowe Turcji kończy się w piątek 13 września o godz. 23:59. Obecnie wszystko wskazuje na to, że 22-latek pozostanie w Romie, która... chce go ukarać za taką decyzję. W takiej sytuacji być może nasz kadrowicz w końcu skusi się na potężne wynagrodzenie opiewające na kwotę ponad dwóch milionów euro, które proponuje my Galatasaray.

Kiedy telenowela pt. przenosiny Zalewskiego do Stambułu nadal trwa, w zespole mistrzów Turcji jest równie ciekawe. W piątkowe popołudnie Fabrizio Romano poinformował, że nagle z funkcji dyrektora działu zawodowego odszedł Cenk Ergun. 49-latek był związany z Galatasaray od 2006 roku. Wówczas pełnił rolę dyrektora rozwoju sportowego. Oprócz krótkiego pobytu w ekipie Fortuny Sittard przez wszystkie lata był związany z 24-krotnymi mistrzami kraju.

Tym bardziej dziwić może fakt, że nagle podał się do dymisji. I to w ostatnim dniu okienka! Nieoficjalnie mówi się, że powodem takiej decyzji jest są m.in. nieudolne negocjacje z Nicolą Zalewski. Kibice Galatasaray mieli wyśmiewać swojego dyrektora, który nie potrafił dopiąć transferu. Ostatnio ogólne nastroje wokół tureckiej drużyny nie są zbyt dobre. Choć w Super Lig Galatasaray wygrało trzy na trzy spotkania, to fanów nadal boli porażka z Young Boys Berno w finale kwalifikacji Ligi Mistrzów.