Koźmiński odsłonił kulisy pracy z Bońkiem. "Dochodziło do kontrowersji"

W latach 2012-2021 funkcję prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej pełnił Zbigniew Boniek. Trzy lata temu jego posadę przejął Cezary Kulesza, który rozpoczął już kampanię przed przyszłorocznymi wyborami. Na ten moment obecny szef nie ma praktycznie żadnej konkurencji, co opisał ostatnio Przemysław Langier z portalu Goal.pl. Przy okazji dziennikarz ujawnił, jak od środka wygląda zgniłe i przesiąknięte wonią alkoholu środowisko związku.

W 2021 roku rywalem Kuleszy był m.in. Marek Koźmiński, który ma wielkie doświadczenie z pracy w PZPN. W latach 2012–2016 za kadencji Bońka był wiceprezesem ds. zagranicznych w PZPN, a następnie do 2021 roku zajmował posadę wiceprezesa ds. szkoleniowych. Cała instytucja pod rządami legendarnego reprezentanta Polski i 45-krotnego kadrowicza funkcjonowała prawidłowo, jednak nadal nie była idealna. W ostatniej rozmowie z TVP Sport Koźmiński zdradził, w jakich kwestiach nie zgadzał się ze swoim przełożonym.

- Zapomnieliśmy o nauczycielach. Bardzo niewielu byłych piłkarzy idzie w trenowanie młodzieży, bo oni chcą pieniędzy, a tam ich nie ma. A jakby taki człowiek dostawał od klubu 1500 zł, od PZPN tyle samo, a dodatkowo pracowałby jeszcze w szkole, to już uzbierałby jakąś pensję. Przecież oni też mają rodziny, które muszą wykarmić. Nie uciekniemy od mądrego wydawania pieniędzy... Na tle kasy dochodziło do pewnych kontrowersji między mną a Bońkiem - przyznał, dodając po chwili, że "PZPN chwali się pieniędzmi na koncie".

- Ja uważam, za przeproszeniem, że jesteśmy głupi, działając w ten sposób. Byłbym idiotą, gdybym prowadził biznes i trzymał na koncie 100 milionów. Pieniądze powinny cały czas pracować. A w PZPN pieniądze już za naszych czasów też nie pracowały. Co to znaczy, że mam na koncie 300 czy 400 milionów złotych? Jesteśmy związkiem sportowym czy bankiem? A może funduszem emerytalnym? - mówił wymownie.

Trzy lata temu Marek Koźmiński bardzo wyraźnie przegrał z Cezarym Kuleszą. W cytowanej rozmowie odniósł się również do wspomnianych kwestii dotyczących przekonywania baronów PZPN przy pomocy alkoholu. - Delegaci podejmowali decyzję na podstawie trzech punktów. Po pierwsze - co mi dasz? Po drugie - kim będę? To jest zrozumiałe... A po trzecie - jak mnie docenisz? A docenienie to właśnie było przyjechanie i biesiadowanie. A potem weszły te poboczne wątki parapolityczne. Dla mnie to był przykry obraz - ubolewał. Teraz nie wiadomo, czy Koźmiński wystartuje w wyborach w 2025 roku. - Zobaczę, co się wydarzy. Rok to dużo czasu. Ja wielokrotnie w życiu przegrywałem. Zdaje mi się, że umiem wyciągnąć z porażek wnioski - ujawnił.