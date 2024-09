Polak w TOP100 największych talentów na świecie. Co za nazwiska!

Pogoń Szczecin przystępowała do sezonu 2024/2025 w mieszanych nastrojach. Nie dość, że w poprzednich rozgrywkach nie wywalczyła awansu do europejskich pucharów, to jeszcze wygrała Pucharu Polski. "Portowcy" w finale tych zawodów przegrali po dogrywce z pierwszoligową Wisłą Kraków.

Początek bieżącego sezonu jest dla Pogoni całkiem udany w Ekstraklasie. Ekipa ze Szczecina zanotowała cztery zwycięstwa, remis oraz dwie porażki i z dorobkiem 13 punktów plasuje się na czwartym miejscu. Tyle samo "oczek" ma Cracovia.

Duże osiągnięcie Adriana Przyborka. Piłkarz Pogoni Szczecin znalazł się w pierwszej setce rankingu najbardziej utalentowanych zawodników do 20. roku życia według CIES

Adrian Przyborek rozegrał pięć z tych meczów. 17-letni napastnik nie strzelił w nich gola ani nie zanotował asysty. Łącznie na boisku spędził 212 minut. Teraz ma powody do dumny. Analitycy CIES opublikowali listę najbardziej utalentowanych zawodników do 20. roku życia. W pierwszej setce zestawienia znalazł się właśnie napastnik Pogoni Szczecin. To jedyny Polak, który został umieszczony w tym rankingu.

Pierwsze miejsce w zestawieniu zajął Lamine Yamal, czyli jeden z architektów wielkiego sukcesu reprezentacji Hiszpanii, która sięgnęła po mistrzostwo Europy 2024. W minionym sezonie Yamal rozegrał łącznie 50 meczów w barwach FC Barcelony, w których strzelił siedem goli i zanotował dziewięć asyst. Drugie miejsce zajął jego kolega z drużyny - Pau Cubarsi. Na trzeciej pozycji znaleźli się wspólnie Warren Zaire-Emery z Paris Saint-Germain i Endrick z Realu Madryt.

Teraz przed Adrianem Przyborkiem i Pogonią Szczecin mecz z Cracovią. Odbędzie się on w sobotę 14 września o godzinie 17:30.

Przypomnijmy, że Przyborek jest wychowankiem Pogoni Szczecin. Jego kontrakt z zespołem z Pomorza jest ważny do 30 czerwca 2027 roku.